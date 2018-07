Sinsiri Tiwutanond/IPS

THAIMAAN FAKTAT: Rannikkovaltio Kaakkois-Aasiassa Asukkaita 68,5 miljoonaa Alle 1,25 dollarilla päivässä eläviä 7,2 % Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 92,9 % Työvoima: maanviljelys 31,8 %, teollisuus 16,7 %, palvelut 51,5 % Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 87/187 (Lähde: YK, CIA)

Suunnitteilla maan ensimmäinen älykaupunki.

– Thaimaassa on kalliimpi toimia kuin naapurimaissa. Jos emme kehitä älykkäitä kaupunkeja, ulkomaisten sijoittajien houkuttelu vaikeutuu, Khan Ram-Indra sanoo.

Ram-Indra on Global Green Growth Instituten (GGGI) Thaimaan ohjelmajohtaja, ja GGGI puolestaan on kansainvälinen järjestö, joka luo kehittyville maille kestävän vihreän kasvun malleja.

Työvoiman polkumyynnin sijaan kilpailukykyä voisi hakea ekologisesti järkevistä ratkaisuista, joista hyötyisivät muutkin asianosaiset kuin sijoittajat. Siihen tähtää GGGI:n ja AMATA Corporation PCL:n heinäkuussa allekirjoittama aiepöytäkirja vihreiden ja älykkäiden teollisuuskaupunkien kehittämiseksi.

Thaimaan tuotantosektorin vihreiden parannusten potentiaali on pääsyitä, miksi järjestö päätti työskennellä teollisuuspuistojen kanssa.

– Vihreät investoinnit auttavat omistajia ja sijoittajia, sillä entistä parempi energiatehokkuus tuo säästöjä ja työvoiman hyvinvointi korkeampaa tuottavuutta, Ram-Indra selittää.

Teollisuuspuisto mallina älykaupungille

– Yhdessä AMATA:n kanssa haluamme osoittaa, että teollisuuspuistot voivat olla hyvin erilaisia kuin nykyiset. Niiden hiilipäästöt ja jätevirrat voisi vetää nollata, GGGI:n pääjohtaja tohtori Frank Rijsberman väittää.

– Työmatkoihin käytettyä aikaa voisi lyhentää rakentamalla entistä paremman julkisen liikenteen. Siinä ei kohentuisi vain ympäristö, vaan myös ihmisten elämänlaatu. Uskomme, että teollisuuspuistot voisivat olla malleina älykkäille kaupungeille. Haluamme osoittaa, että puistot voivat yhä olla kaupallisesti houkuttelevia sijoituskohteita, vaikka ne parantavat elämänlaatua ja ympäristöä, Rijsberman sanoo.

GGGI on aiemmin avustanut Indonesiaa perustamaan kaksitoista erityistalousaluetta, joiden vihreiden projektien tulokset ovat lupaavia – sekä sijoittajien että ihmisten kannalta.

AMATA on sikäli kiinnostava yhteistyökumppani, että sillä on teollisuuspuistoja myös Vietnamissa sekä laajentumissuunnitelmia Laosiin ja Myanmariin. Jos jättiyrityksen saa vakuuttuneeksi, että vihreissä ratkaisuissa on myös taloudellista järkeä, vaikutukset ulottuvat kauas Thaimaan ulkopuolelle.

Thaimaassa hanketta tukee hallituksen Thaimaa 4.0 -aloite. Tämä taloudellinen strategia pyrkii muuntamaan maan talouden siten, ettei se enää nojaa pelkästään tavaratuotantoon.

Arvopohjaisessa taloudessa keskiössä olisivat innovaatiot, korkea teknologia ja vihreä teollisuus.