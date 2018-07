Jarmo Lintunen

Maakuntavaaleissa puolueen linja on äänestäjälle ykkösperuste valinnassa

Maakuntavaaleissa ratkaisee äänestäjän puoluevalinnan pääsääntöisesti puolueen toiminta koko maassa sekä puolueen aatteellinen linja.

Lähes 70 prosenttia suomalaisista uskoo ratkaisevansa mahdollisissa maakuntavaaleissa äänestämisensä puolueen toiminnan ja aatteellisen linjan pohjalta.

Etenkin vasemmistoliiton kannattajat painottavat keskimääräistä enemmän aatteellisideologisia perusteita, vaikka kaikkien muidenkin puolueiden kannattajien mielestä ratkaisevaa puoluevalinnassa on puolueen aatteellinen linja.

Erojakin löytyy. Esimerkiksi keskustan kannattajille tärkeää ovat kokeneet ehdokkaat samasta kunnasta kuin äänestäjä. Kokoomuksen tukijat eroavat muista siinä, että nämä korostavat muita enemmän puolueen vetovoimaista puheenjohtajaa. Demarit edustavat keskivertoa äänestäjää.

Reilu puolet eli 56 prosenttia katsoo, että puolueen kanta maakunta- ja sote-uudistukseen vaikuttaa puoluevalintaan.

Puolet haluaa poliitikon ajavan sosiaaliryhmänsä etuja

Noin puolet pitää tärkeänä, että puolue ajaa oman sosiaaliryhmän etuja. Myös sillä on merkitystä, että puolue on asettanut ehdokkaita äänestäjän kotikunnasta. Tätä mieltä on puolet vastaajista.

Puolueiden harjoittamaan politiikkaan kohdistuvilla yleisillä mielikuvilla ja odotuksilla sekä perinteillä on keskeinen rooli myös maakuntavaalien puoluevalinnassa. Näin on etenkin niiden keskuudessa, jotka aikovat varmasti käydä äänestämässä.

Vastaajat nostavatkin kärkipäähän tasavahvasti puolueen linjan maakunnan päätöksenteossa sekä puolueen kannan maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Tulokset käyvät ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta, jonka on toteuttanut Kantar TNS Oy Gallup Kanavalla 2.–7.6.2018. Vastaajille on ollut epäselvää, että tulevatko maakunnat ylipäänsä ja milloin vaalit järjestetään.

Siten tulokset mittaavatkin pikemminkin yleistä asennoitumista vaaleihin.