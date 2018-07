Lehtikuva/Timo Aalto

Sunnuntaina Seinäjoen hienolla futisstadionilla huipentuva alle 19-vuotiaiden poikien EM-turnaus on tuonut mukavan väreen jalkapallokesään. Suomalaisten MM-kisaähky ei päässyt helpottamaan nuorten vääntöjen käynnistyttyä heti aikuisten kisojen päättymistä seuranneena maanantaina, mutta liekö tuo haitannut.

On äärikliseistä höpötystä todeta, että näissä kisoissa on mahdollista nähdä huomisen mestarit jo tänään. Niin silti vain on. MM-kisojen maalikuninkaaksi kruunattu Harry Kane takoi täysosumia alle 19-vuotiaissa vuonna 2012 ja Antoine Griezmann vuonna 2010 vieden silloin maansa mestaruuteen saakka. Ja manttelinperijöitä piisaa, koska esimerkiksi Ranskan paidassa Pohjanmaalla loistanut 18-vuotias keskikenttäpelaaja Mickaël Cuisance pelasi jo viime kaudella 24 ottelua Bundesliigaa Borussia Mönchengladbachin paidassa.

Viimeisessä alkulohkon pelissään hallitsevan mestarin, täysin vastaantulijan rooliin jääneen Englannin 0–5 murskannut Ranska saaneekin tästäkin superkovasta joukkueesta vahvistuksia myös aikuisten joukkueeseen, josta saattaa muodostua dynastia jopa 2020-luvulle ulottuen. Myös Suomen ”Minihuuhkajista” nousee taatusti yksilöitä aikuisten maajoukkueeseen.

Räjähtävällä liikkeellään 2–1-maalin Norjaa vastaan taannut, Ajaxin junioreissa pelaava Saku Ylätupa nähdään pian aikuisten paidassa kuten myös Ranskan pääsarjaa jo nyt tahkoava Timo Stavitski. Minihuuhkajien turnaus päättyi silti alkulohkoon kolmen tappion myötä. Sääli, koska parempaan olisi ollut aineksia hankalista lähtökohdista huolimatta.

Sinivalkoinen futisunelma ei kuollut Pohjanmaan hienoilla stadioneilla kärsittyihin tappioihin.

Esimerkiksi Italialle kärsityn 0-1 –tappion todellinen tuhlaajapoika oli HJK:n Eetu Vertainen, jolle avautui lukuisia loistavia maalipaikkoja. Norjaa vastaan puolestaan voittohaaveet kaatuivat yliajalla, jolloin vastustaja onnistui iskemään aivan maalin edestä kaksi osumaa muutamaan minuuttiin typerryttävällä tavalla.

Vähintään pöyristyttävä ja nuorta pelaajaa nöyryyttävä oli myös Suomen päävalmentaja Juha Malisen ottelun jälkeinen pohdinta siitä, että yliajalla apua tarvinneen toppari Ville Tikkasen luo ei olisi pitänyt lähettää lääkintähenkilökuntaa, ja että ”hammasta purren olisi pitänyt kestää tilanne”. Olin katsomassa Norja-peliä Seinäjoella, jossa vallitsi erittäin helteinen keli ja vaihtopelaajatkin majailivat poikkeuksellisesti toisella puolella kenttää välttääkseen auringonporotuksen. Olisi ihme, jos 90 minuutin hurjan taistelun jälkeen ei olisi sekava fiilis. Toivotaan, että lämpö sekoitti myös Malisen pään.

Joka tapauksessa on huomattava, että Suomi ei päässyt EM-kisoihin pelaamalla, vaan järjestäjän mandaattipaikalla. Voittoja ei ollut sadellut turnausta ennen, koska viimeisin voitto nykyiseltä U19-ikäluokalta on kesäkuulta 2017. Silloin palloiltiin vielä U18-maajoukkueena ja voitottomia otteluita on tullut yhtä soittoa viisitoista EM-turnaus mukaan laskien. Ongelmat näkyivät kaikista selkeimmin Portugalille 0–3 kärsityssä tappiossa, jossa suomalaispelaajat eivät onnistuneet ylittämään tasoaan. Sinivalkoinen futisunelma ei kuollut Pohjanmaan hienoilla stadioneilla kärsittyihin tappioihin, mutta uusia suomalaisia sankaritarinoita ei syntynyt.

Vakiorivillä on Suomen sarjoja kahden Allsvenskan-pelin höystämänä. Ainoana Veikkausliigamatsina on huippumielenkiintoinen pääkaupunkiseudun ”Metroderby” FC Hongan ja HJK:n kohdatessa Espoossa. Vieraat ovat europelejä myöten purjehtineet liki kuukauden voittoputkessa, joskin on otettava huomioon, että tämä kolumni on kirjoitettu ennen keskiviikkona Valko-Venäjällä BATE Borisovia vastaan pelattua Mestareiden liigan karsintaa. Se saattaa joka tapauksessa verottaa helsinkiläisten voimia.

Vaikka Hongan hyvä asema kuntopuntarissa on tullut häntäpään jengejä vastaan, on sillä mahdollisuus horjuttaa Klubia. Se sai juuri riveihinsä aiemman tähtensä Demba Savagen ja on saattanut valmistautua viikon verran juuri tähän otteluun. Tapiolan Urheilupuisto täyttynee lauantaina, ykkösen oheen on hyvä silti laittaa kakkonen.

Ykkösen puolelta sen sijaan löytyy varma kotivoitto. Noususta aidosti taisteleva KPV kohtaa kotonaan sarjapaikastaan taistelemaan luisuneen AC Oulu. Vieraita ei auttane valitettavasti edes uusvanha laituri Aapo Heikkilä, joka tuli alkuviikosta Ouluun RoPS:sta.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 28.7. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(2), 1(X), 1, 1, 2, 2(X), 2(1), 2(X), 2, 2(X), X, 1, 1.