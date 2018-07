Lehtikuva/Markku Ulander

Häirinnästä käyty #metoo -keskustelu levisi kulovalkean tavoin maasta toiseen. Sitä ei kukaan pystynyt ohjailemaan, saati sanelemaan.

Keskustelu nousi tarpeesta. Seksuaalisesta häirinnästä on ollut vaikea puhua. Siihen liittyy häpeää, syyllisyyttä, pelkoa ja ennen kaikkea vallankäyttöä, joka ei aina perustu asemaan vaan toisen alistamiseen.

Vasemmistoliitto on ottanut rohkean lähtökohdan nostaessaan seksuaalisen häirinnän kitkemisen työpaikoilta yhdeksi kriteeriksi työelämän tasa-arvon toteuttamisessa.

Myös perinteiset tasa-arvon kivijalat, kuten naisten ja miesten palkkakuilun kurominen umpeen sekä vanhempainvapaiden uudistaminen 6+6+6-mallin mukaisesti, ovat mukana puolueen työelämäavauksessa.

Puolue ei ole vain tyytynyt keskustelemaan, vaan esittää joukon konkreettisia keinoja, joilla #metoo-liikkeen saavutukset tuodaan työelämään.

Avaus saattaa kohdata myös epäluuloa tai vähättelyä, kuten tasa-arvopyrkimyksille valitettavan usein tapahtuu. Sipilän hallitus meni jopa niin pitkälle, että se väitti naisten ja miesten jo olevan tasa-arvoisia. Vasemmistoliitto haluaa kääntää politiikan suuntaa ja vaatii tasa-arvokirjauksia seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Punavihreä hallituspohja olisi työelämän tasa-arvon toteuttamisen kannalta toimivampi kuin jokin muu hallituspohja.

Vihreät ovat perinteisesti olleet hereillä sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvoasioissa. Myös SDP:lle tasa-arvokysymykset tulevat työelämän kautta lähelle. Olisikin kummallista, jos punavihreä kokoonpano ei pystyisi vahvistamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Nykyiset hallituspuolueet eivät päässeet sopuun perhevapaista. Työelämän tasa-arvon toteutumisen kannalta olisi tärkeää uudistaa vanhempainvapaita siten, että isillä ei ole taloudellisia tai muita esteitä pitää vanhempainvapaata.

Sipilän hallitus kompastui sekä ideologisiin että taloudellisiin reunaehtoihinsa perhevapaauudistuksessa. Nähtiin sellainenkin episodi, miten ensin perussuomalaiset ja myöhemmin siniset ylistämällä alistivat kotiäitejä.

Perhevapaauudistuksessa on puhuttava myös rahasta. Sitä ei voida toteuttaa kustannusneutraalisti heikentämättä äitien asemaa.

Silloin puhutaan luontevasti epätasa-arvoisesta palkkarakenteesta, joka huutaa korjaamista. Myös koko työelämä on voimakkaasti segregoitunutta. Muutoksen on lähdettävä perheistä ja kouluista. Tyttöjen ja poikien on hakeuduttava rohkeasti toisen sukupuolen alan oppiin.

