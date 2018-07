Lehtikuva/Roni Rekomaa

Naisviha ja rasismi kumpuavat samasta lähteestä.

Anti-Defamation -kansalaisjärjestön When Women are the Enemy: The Intersection of Misogyny and White Supremacy tutkimusraportin äärioikeistolla on vahva yhteys valkoista ylivaltaa korostavaan alt-right -liikkeeseen kuten myös miesten oikeuksia ajaviin aktivisteihin. Järjestön mukaan misogynia eli naisviha on vaarallinen ja aliarvioitu osa ääriliikkeiden ajattelua ja toimintaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että keskustelupalstoilla äärioikeiston edustajat esittävät usein näkemyksiä, joissa valkoiset miehet kuvataan naisten, erityisesti feministien uhreiksi.

– Naisviha voi toimia väylänä valkoisten hallitsemaan sovinistiseen maailmaan, toteaa tutkimusraportin laatinut Jessica Reaves.

Esimerkiksi ”vastentahtoisessa selibaatissa” elävien miesten naisiin kohdistama vihamielisyys ja katkeruus muistuttavat Reavesin mukaan hyvin paljon niitä tunteita, joita äärioikeisto kohdistaa vähemmistöihin. Äärioikeisto ja naisvihaa potevat käyttävät myös kieltä samalla halveksuntaa ja aggressiivisuutta huokuvalla tavalla.

Naisvihasta johtuva rikoskin on viharikos

Kansalaisjärjestön mukaan äärioikeiston keskustelupalstoilta on helppo löytää raiskauskulttuuria ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa suosivia kannanottoja. Niissä naisten katsotaan ”ansaitsevan” kohtalonsa, koska he kieltävät miehiltä näiden ”oikeutetut seksuaaliset kokemukset”.

Ylipäätään ”vastentahtoisessa selibaatissa eläviksi” itsensä tulkitsevat miesaktivistit uskovat, että seksi kuuluu heille ja naiset tekevät väärin, kun eivät sitä heille suo.

Anti-Defamation -järjestöä johtava Jonathan Greenblatt kehottaa suhtautumaan misogyniaan samalla vakavuudella kuin äärioikeiston väkivaltaiseen liikehdintään.

– Misogyynien naisia ja naisten paikkaa yhteiskunnassa kuvaavat näkökulmat ja sananvalinnat muistuttavat kasvavassa määrin monien valkoiseen ylivaltaan pyrkivien vähemmistöistä käyttämiä luonnehdintoja.

Raportissa ehdotetaan, että lainsäätäjien tulisi toteuttaa politiikkaa, joka suojelee sukupuolittuneelta väkivallalta. Lainsäädännössä naisvihasta kumpuavien rikosten pitäisi sisältyä viharikoksiin.

Yhdysvaltojen äärioikeistolainen alt-right -liike on ideologisesti lähellä eurooppalaisia vastaavia, esimerkiksi Ranskan National Frontia. Myös monet suomalaiset ”miesasiamiehet” vastustavat maahanmuuttoa ja osallistuvat äärioikeiston toimintaan.