Työväen Musiikkitapahtuman superviikonloppu alkaa huomenna – Pop- ja rockmeiningin ohella ohjelmassa on kulttuurisesti ja historiallisesti koskettavaa ohjelmaa, keskusteluja ja ripaus taikaa.

Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään Valkeakoskella 26.–29. heinäkuuta jo 47. kerran. Tänä vuonna tapahtuman pääteemoja on rakkaus, rauha ja sota. Tapahtuman helmiä ovat sisällisotaa taiteen keinoin käsittelevä Metsäkansan laulu sekä ruotsinsuomalaisista siirtolaisyhteisöistä kertova Sisun vieroitusoireet -konsertti.

Työväenkulttuuri ruotsinsuomalaisissa siirtolaisyhteisöissä

Ruotsinsuomalaisuus on esillä tapahtumassa ensi kertaa.

Työväen Musiikkitapahtuma on käynnistänyt monivuotisen projektin, joka kartoittaa Ruotsiin muuttaneiden siirtolaisten identiteettiä ja tutkii, miten identiteettiä on pidetty taiteen ja kulttuurin keinoin yllä ja millaista työväenkulttuuri Ruotsissa on. Tutkimuksen lisäksi hanke tuo Valkeakoskelle ruotsinsuomalaisia taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia esiintymään ja kertomaan omaa tarinaansa.

Tänä vuonna ohjelmistossa on Laulu koti-ikävästä -elokuva ja siihen liittyvä keskustelutilaisuus sekä Sisun vieroitusoireet -konsertti, jossa muusikot esittävät itselleen tärkeää suomalaista iskelmämusiikkia.

Metsäkansan laulu edistää rauhaa taiteen keinoin

Työväen Musiikkitapahtumassa on lauantaina klo 13 luvassa ainutlaatuinen esitys, kun pääteltan eli Teollisuussalin lavalle nousevat näyttelijä Martti Suosalo yhdessä säveltäjä-kapellimestari Leif Segerstamin kanssa. Koskettava esitys pukee sanoiksi ja musiikiksi vuoden 1918 traagiset tapahtumat läheisen Metsäkansan kylän näkökulmasta nyt muistovuonna. Tekstin on kirjoittanut Arto Seppälä, ohjauksesta vastaa Leena Salonen ja valosuunnittelusta Max Wikström.

Työväen Musiikkitapahtumassa on naisten vuoro

Tänä vuonna tapahtuman artistikiinnityksissä on satsattu naisiin. Lavalla nähdään mm. Vesta, Suvi Teräsniska, Scandinavian Music Group, Värttinä feat. Paleface, Laura Moisio, Mira Luoti, Yona, Elsi Sloan, Sitku ja Anni Lötjösen Laulu- ja soitinyhtye Huora. Lisäksi viikonloppuna pääsee nauttimaan esimerkiksi Juha Tapion, Reino Nordinin ja Apulannan keikoista. Juha Tapio esittää myös häälaulun festareilla vihittävälle hääparille.

Koko ohjelma.