Lehtikuva/Panumas Sanguanwong

Yhdeksän päivän munkkijakso on perinteinen tapa ”puhdistautua henkisesti”.

Lähes jokaisen eli peräti yhdentoista Tham Luangin luolastosta Pohjois-Thaimaasta pelastetun pojan päät ajellaan ja heidät vihitään buddhalaisiksi munkeiksi. Myös poikien jalkapallojoukkueen valmentaja osallistuu munkkivihkimykseen. Yksi pojista on kristitty, joten hän ei osallistu seremoniaan.

Pojat viettävät yhdeksän päivää luostarissa sen sääntöjä noudattaen. Kyseessä on perinne, johon thaimaalaiset miehet osallistuvat vastoinkäymisten jälkeen. Munkkijakson tavoitteena on ”henkinen puhdistautuminen”.

– Heidän on vietettävä aikaa luostarissa, se on heidän pelastuksekseen. On niin kuin he olisivat kuolleet ja sitten jälleensyntyneet, kertoo Night-nimisen pojan isoisä Seewad Sompiangjai BBC:lle.

”On niin kuin he olisivat kuolleet ja sitten jälleensyntyneet.”

Viranomaisten mukaan seremonia alkaa päiden ajelulla, buddhalaisten munkkien oranssiin vaatteeseen he pukeutuvat keskiviikkona. Sen jälkeen he viettävät eri luostareissa aikaa elokuun neljänteen päivään. Ohjelmassa on meditointia, rukouksia ja temppelin siivousta. Munkkijakson pituus, yhdeksän päivää, tulee thaimaalaisten onnenluvun eli yhdeksikön mukaan.

Pojat viettävät luostarissa lyhyemmän ajan kuin he olivat vankeina tulvan valtaamassa luolastossa, jossa he joutuivat odottamaan pelastajia pari viikkoa.

Sairaalasta he pääsivät viime viikolla ja kaikkien kerrotaan olevan hyvässä kunnossa koettelemuksensa jäljiltä.