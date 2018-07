Barry McCall/Gummerus

Historian kipupisteitä hyväksi käyttävä dystopia muistuttaa inhimillisyyden ja sosiaalisen omantunnon merkityksellisyydestä.

Cecelia Ahern tunnetaan hyvin kirjoitetuista ja usein romanttisista, kipupisteitä tökkivistä tarinoista. Tänä vuonna suomennetuilla kirjoilla Viallinen ja Täydellinen tuottelias Ahern hyppää YA-dystopioiden maailmaan. Genre tuntuu taittuvan häneltä varsin mallikkaasti. Ahern on taitava kirjoittaja siinä mielessä tulos ei yllätä, mutta aiheellisesti lajityyppi on hänelle aivan uusi samoin kuin kirjan kohderyhmäkin – nuoret aikuiset.

Viallinen lähtee nopeasti liikkeelle, esitellen yhteiskunnan joka on jakautunut kahtia ja jättäen odottamaan tarinalle jatkoa, Täydellinen on sitten täyttä rymistelyä ja mädäntyneen yhteiskunnan rakenteiden kaatelua alusta loppuun asti.

Täydelliset ja vialliset

Ahernin dystopia sijoittuu yhteiskuntaan, joka ei siedä virheitä. Ihmiset ovat joko täydellisiä tai viallisia. Viallisia koskevat eri säännöt, heitä valvotaan jatkuvasti, he eivät saa liikkua ulkona iltaisin, syödä herkkuja tai istua bussissa täydellisten paikoilla. Tuomioistuimen viallisiksi toteamat ihmiset polttomerkitään ja merkin paikka osoittaa sen, mikä kenenkin vika on ollut.

Seitsemäntoista vuotias Celestine North on kaikin puolin täydellinen. Hän pärjää hyvin koulussa ja on suosittu. Poikaystävä on tuomioita langettavan killan tuomari Crevanin poika ja molempien tulevaisuus näyttää valoisalta. Sitten Celestine hairahtuu auttamaan bussissa viallista sairasta miestä ja saa itse syytteen viallisuudesta. Ystävyys tuomari Crevanin kanssa näyttää aluksi pelastavan Celestinen syytteiltä, mutta kun hän ei suostu valehtelemaan oikeudessa, määrätään hänelle lopulta peräti viisi polttomerkkiä.

Tuomiota odottaessaan Celestine tutustuu sellinaapuriinsa Carrickiin, jonka rikos on omien biologisten vanhempiensa etsiminen. Celestine ja Carrick tukevat toisiaan läpi oikeudenkäyntien ja tuomarin käsistä karkaavan polttomerkitsemisen. Saaden lopulta käsiinsä materiaalia, jonka avulla tuomari Crevan olisi mahdollista tuomita vialliseksi.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sekä Viallinen että Täydellinen punoutuvat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ympärille. Itsensä kaiken muun yläpuolelle nostanut Crevan joutuu tosissaan pelkäämään demokratiaa, eikä hänen tilannettaan ainakaan helpota se, että Killan sisälläkin kuohuu siihen malliin, että yhden jos toisenkin tuoli huojuu epävarman oloisesti.

Celestinen tuomio käynnistää tapahtumasarjan, jossa vialliset ymmärtävät, että muutos on mahdollinen, jos he vain järjestäytyvät ja alkavat taistella oikeuksiensa puolesta. Sitä varten tarvitaan paitsi yhteishenkeä myös vahvaa johtajaa, joka näyttää suunnan ja osallistuu taisteluun.

Viallinen ja etenkin Täydellinen ovat toiminnan täyteistä rytinää, joka on kuorrutettu inhimillisyydellä ja toisten huomioon ottamisella. Ahern kirjoittaa toimintakohtauksia inhimillisellä ja intensiivisellä otteella, joka vaikeuttaa huomattavasti kirjan käsistä laskemista.

Viallisen ja Täydellisen suurin arvo lienee siinä, että se nostaa esille lähihistorian kipupisteitä käyttäen pohjanaan muun muassa rotuerottelua ja natsien toimintaa.

Mitään erityisen uutta Ahern ei dystopiagenreen tuo, mutta hyvin kirjoitettua ja jäsenneltyä tarinaa lukee ihan ilokseen, ja se jättää jälkeensä hyvän maun lukunystyröihin. Mikäli Ahern aikoo jatkaa dystopioiden parissa, on odotettavissa todennäköisesti hyvinkin yllättäviä tarinoita – mikäli hän kehittelee niitä samoilla metodeilla kuin muitakin teoksiaan.

Cecelia Ahern: Viallinen. Suomentanut Terhi Leskinen. Gummerus 2018. 428 sivua.

Cecelia Ahern: Täydellinen. Suomentanut: Sirpa Parviainen. Gummerus 2018. 421 sivua.