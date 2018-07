Lehtikuva/Omer Messinger

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin politiikka aiheuttaa yhä pahempia huolia EU:n johdolle ja sen läntisille jäsenvaltioille. Hänen jyrkän populistinen ulkomaalais- ja muslimikammonsa on jo vallannut EU:n itäiset jäsenvaltiot, mutta saa vastakaikua myös lännessä.

Heinäkuun alussa Berliinin vierailullaan Orbán pyrki käännyttämään myös liittokansleri Angela Merkelin puolelleen. Hänestä Saksan pitäisi olla Unkarille kiitollinen sen Balkania vastaan rakentamasta raja-aidasta, jota ”8 000 aseistettua miestä vartioi vuorokauden ympäri. Ellei näin olisi, Saksaan saapuisi 4 000–5 000 pakolaista päivässä. Tämä on vakavasti otettavaa solidaarisuutta.”

Merkel korosti puolestaan, että inhimillisyys on Euroopan keskeisiä arvoja. ”Jos Eurooppa arvoineen haluaa esittää jotain roolia maailmassa, se ei voi kääntää selkäänsä ihmisten kärsimyksille.”

”Stop Bryssel” oli Fideszin iskulauseita kevään vaaleissa. EU:n rahat ovat kuitenkin kelvanneet.

Merkel on joutunut käymään tätä taistelua omassa CDU-johtoisessa hallituksessaan. Hänen sisäministerinsä Horst Seehofer, joka samalla on baijerilaisen CSU-puo-lueen johtaja, on pitkään ollut Orbánin linjoilla ja pyrkinyt muuttamaan Saksan pakolaispolitiikkaa – hallituskriisi on ollut hyvin lähellä.

Hollantilainen populismin ja äärioikeiston tutkija Cas Mudde, joka on toiminut myös Keski-Euroopan yliopistossa Budapestissa, sanoo että unkarilaiset ovat kreikkalaisten ohella ulkomaalaisiin kielteisimmin suhtautuva kansa Euroopassa.

Hänen mukaansa Orbánin Unkari ei edusta Euroopan tulevaisuutta, vaan sen menneisyyttä. ”Se on maa, jolla on vanheneva ja pienenevä, sisäänpäin kääntynyt väestö, joka pelkää kaikkea mitä tapahtuu sen rajojen ulkopuolella ja enenevässä määrin myös niiden sisäpuolella. Ironista kyllä, se säilyy hengissä ennen kaikkea kiitos sen torjuman tulevaisuuden, sen paheksumien EU:n antamien avustusten muodossa.”

Väestön väheneminen Unkarissa on toiseksi suurinta EU:ssa. Ennen kaikkea nuoret, koulutetut kaupunkilaiset lähtevät maasta. Huhtikuun vaalien jälkeen lähtövalmius on lisääntynyt.

Orbánin linja on vallannut koko itäisen Euroopan, mutta se on jo vaikuttanut huomattavasti Itävallan ja sen oikeisto-äärioikeisto-hallituksen politiikkaan. Orbánin kansliapäällikkö János Lázár on Facebook-tililleen liittänyt videon, missä hän puhuu kadulla Wienissä, jossa huntupäisiä naisia ja lapsia kävelee ohi.

”Wienissä on monta koulua, jossa ei enää ole valkoisia wieniläisiä lapsia, ainoastaan muslimimaahanmuuttajia”, Lázár sanoo. ”Valkoiset itävaltalaiset kristityt muuttivat pois ja maahanmuuttajat valloittivat tämän kaupunginosan.” Hänen mukaansa maahanmuuttajien takia kaupunginosa on nyt likainen, rikollisuus on kasvanut ja asukkaat ovat peloissaan. Sama voi tapahtua Budapestissa, jos maahanmuuttoa ei estetä.

Facebook poisti videon rasistisena, mutta Lázár vaati sen palauttamista sananvapauteensa vedoten.

Lázár ei ilmeisesti tiennyt, että kyseinen kaupunginosa, Favoriten, oli unkarilaisten pakolaisten erityisessä suosiossa vuonna 1956, neuvostoinvaasion jälkeen.

Lázár on myös julistanut, ettei maahanmuuttajia voi integroida yhteiskuntaan, koska romanit eivät ole integroituneet, vaikka he saapuivat Unkariin jo 600 vuotta sitten. Romaneja on vajaa kymmenesosa Unkarin väestöstä.

”Stop Bryssel” oli Fideszin iskulauseita kevään vaaleissa. EU:n rahat ovat kuitenkin kelvanneet. Sieltä on saatu rahaa mielettömiinkin projekteihin. Orbánin syntymäkylään Felscútiin on rakennettu ylimitoitettu jalkapallostadion (koska Orbán rakastaa jalkapalloa) ja täysin järjetön rautatienpätkä. Ehkä hän on ajatellut tuovansa sivistystä syntymäkyläänsä, EU:n rahoilla.

Orbánin johtotyyli herättää yhä enemmän arvostelua EU:n piirissä, mutta häntä arvostetaan myös eräissä piireissä. Fidesz kuuluu europarlamentin suurimpaan ryhmään, konservatiivien EPP:hen, ja tämä onkin tukenut sen asemaa.

Ryhmään kuuluu esimerkiksi EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin puolue sekä Saksan CDU ja CSU. CSU:hun kuuluva Manfred Weber, EPP:n ryhmäjohtaja, on kehunut Orbánin maahanmuuttopolitiikkaa, samoin EPP:n ranskalainen puheenjohtaja Joseph Daul. Tietyissä piireissä arvostetaan myös Orbánin hyökkäyksiä ihmisoikeuksien juutalaista tukijaa George Sorosia vastaan – antisemitismiä löytyy edelleen.

”Stop Soros” oli Orbánin keskeinen iskulause ennen vaaleja ja äsken on parlamentille esitetty samanniminen lakipaketti, joka tähtää monien kansalaisjärjestöjen toiminnan vaikeuttamiseen. Orbánin olennaisiin luonteenpiirteisiin kuuluu kostonhalu, ja sen uhriksi ounastellaan nyt sekä henkilöitä että järjestöjä.

Orbánilaisia mielipiteitä tapaa Suomessakin – MV-lehti kai edusti niitä selkeimmillään. Perussuomalaisissa piireissä niitä esitetään edelleen. Onneksi meillä ei ole noussut ketään Orbánia levittämään tällaista sanomaa.

PS. Viime kolumnissa mainitsemani Unkari-kirjan tekijä on Heino Nyyssönen (ei Eino).