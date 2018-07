Kun tätä kirjoitusta luetaan, on allekirjoittanut jo syvästi lomalla. Presidentinvaalien aikaan päätin, että tänä vuonna pidän kunnollisen kesäloman ensimmäistä kertaa vuosiin. En lue uutisia, en kommentoi, en kierrä kesätapahtumia – en ole julkisena henkilönä kerta kaikkiaan tavoitettavissa ennen elokuun loppua.

Poliitikkojen pitkiä kesätaukoja jaksetaan julkisuudessa aina irvailla, mutta todellisuudessa harva ehtii oikeasti olla yhtäjaksoisesti lomalla edes sen vertaa kuin normaalissa palkkatyössä käyvät ihmiset. Ainakaan itse en ole sellaista onnistunut toteuttamaan.

Brysselissä työt jatkuivat pitkälle heinäkuuhun. Viimeinen täysistunto heinäkuun ensimmäisellä viikolla antoi osviittaa siitä, kuinka loppukausi tulee menemään: aika monta isoa, pitkään hierottua lainsäädäntökokonaisuutta kaatua räpsähti äänestyksissä. Osin aivan syystä, osin johtuen taivaanrannassa häämöttävistä vaaleista.

Vaikeaa on sietää sitä, miten mahdottomaksi työnteko loppukautta kohden muuttuu.

Pitkän linjan poliitikolle vuosi ennen merkittäviä vaaleja on aina hiukan tuskallista aikaa. Oman kohtaloni olen valmis jättämään äänestäjien päätettäväksi, mutta vaikeaa on sietää sitä, miten mahdottomaksi työnteko loppukautta kohden muuttuu.

Asiaperusteilla on koko ajan vaikeampi argumentoida, kun koko ajan mietitään vain, miltä joku näyttää. Kaikki hidastuu, päätöksiä ei haluta tehdä. Käytävillä ja kokouksissa alkaa olla väljää, kun kotiseudun tapahtumat alkavat tuntua tärkeämmiltä kuin kaukainen työpaikka.

Kompromissista tulee kirosana.

Itselleni kompromissi on kaunis, tavoiteltava asioiden tila. Sellaista poliittista vääntöä ei olekaan, missä vain yksi näkökulma olisi sataprosenttisen oikeassa. Mahdollisen taide on oma leipälajini, mutta tuntuu että se leipälaji alkaa olla poissa muodista. Yhteistyö yli puolue- ja kansallisuusrajojen on jotenkin epäilyttävää ja tärkeintä on saada läpi joku vahva oma viesti.

Helppoja ratkaisuja on hyvin harvaan asiaan, oli kyse sitten maailmanpolitiikasta tai kuntatason päätöksenteosta. Änkyrä saa harvoin mitään kestävää aikaan.

Tämmöisiä työväentalon maalaustalkoissa mietiskelin. Seuraavaksi taas huussintyhjennykseen.