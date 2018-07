IPS/Daniel Gutman

La Garganta Poderosa -lehti syytti turvallisuusjoukkoja väkivallasta ja joutui itse syytetyksi huumekauppaan sekaantumisesta.

Ei ehkä olisi kannattanut syyttää Argentiinan turvallisuusjoukkoja väärinkäytöksistä ja mielivaltaisista pidätyksistä Buenos Airesin suurimmassa slummissa. Slummiasukkien äänenkannattaja, aikakauslehti La Garganta Poderosa teki niin, ja päätyi itse syytettyjen penkille.

Kesäkuussa Argentiinan Kansallisen turvallisuuden ministeriö kutsui Argentiinan median tiedotustilaisuuteen, jossa luvattiin ”paljastaa La Garganta Poderosan kertomat valheet”. Ministeri Patricia Bullrich julisti, että lehti ja sen perustanut kansalaisjärjestö La Poderosa pyrkivät luomaan slummeihin oman laittoman valtionsa. Lisäksi hän syytti lehteä huumekauppaan sekaantumisesta.

Trumpilainen hyökkäys mediaa vastaan ei jäänyt vaille vastakaikua. Järjestön tärkein johtaja Nacho Levy alkoi saada tappouhkauksia, olihan väkivaltaan saatu lupa ministeriltä.

Slummeissa elää ainakin kolme miljoonaa ihmistä.

Poliisi uhkasi tappaa

Nyt kyse ei kuitenkaan ole pelkästään lehdistön vainoamisesta. Hyökkäys lehteä vastaan on hyökkäys koko slummiväestöä vastaan.

– Ei ole sattumaa, että tämä tapahtuu juuri nyt. Keväällä teimme kuusi valitusta poliisin harjoittamasta kidutuksesta, nimettömänä pysyttelevä aktivisti kertoo.

Poliisin brutaali toiminta sai lisähuomiota, kun lehden valokuvaaja pidätettiin pariksi päiväksi. Hän yritti kuvata poliiseja, jotka yöllä rynnäköivät hänen kotiinsa. Valokuvaajan naapurissa asui teinipoika Iván Navarro, joka muutamaa päivää aiemmin oli todistanut suullisessa julkisessa oikeudenkäynnissä poliisiväkivallasta.

Navarro oli kertonut, että hän ja hänen ystävänsä pidätettiin kadulla aiheetta. Poliisit hakkasivat pojat, uhkasivat tappaa heidät, riisuivat heidät alasti, yrittivät pakottaa heidät hyppäämään jokeen ja lopulta komensivat heidät juoksemaan henkensä edestä.

– Iván Navarro pidätettiin, koska hänellä oli hyvännäköinen urheilupusero. Sellaista täällä on. Kun jollain on merkkilenkkarit, poliisi automaattisesti olettaa, että ne on varastettu, slummissa pikkutytöstä lähtien elänyt nelikymppinen Lucy Mercado sanoo.

Laiskoja tai vaarallisia

Lehden toimitus sijaitsee Buenos Airesin kookkaimmassa slummissa, joka kulkee nimellä Villa 21. Sitä voi parhaiten kuvata hökkelikyläksi: kapeita, huonosti valaistuja kujia, pieniä sementistä ja tiilistä kyhättyjä taloja vailla mukavuuksia, palveluja tai yksityisyyttä, parin vuosisadan ajan saastutettu joki, jota ympäristöministeriö hiljakkoin luonnehti avoimeksi viemäriksi.

Ja poliiseja, jotka kulkevat kadulla puoliautomaattiaseet ampumavalmiudessa.

Villa 21:ssä lehti myös perustettiin vuonna 2010.

Slummieläjät – ”villeros” – on syrjäytetty paitsi yhteiskunnasta, myös mediasta. La Garganta Poderosa on villerojen keino saada äänensä kuuluville, kuten Marcos Basualdo kertoo: – Muut pitävät meitä ihmisinä, jotka karttavat työtä tai ovat vaarallisia. La Garganta Poderosa (”Voimakas kurkku”) on huuto, joka nousee sielustamme.

Basualdo itse liittyi La Poderosaan menetettyään kotinsa tulipalossa. Lehden julkaisemisen lisäksi La Poderosa järjestää monenlaista toimintaa slummien asukkaille, soppakeittiöistä ammattikoulutukseen aikuisille ja työpajoihin teineille.

– Ihmiset eri poliittisista puolueista kysyivät, mitä tarvitsisin, mutta kukaan ei antanut minulle mitään. La Poderosan väki sen sijaan toi minulle vaatteita, peittoja ja ruokaa, eikä pyytänyt vastalahjaksi mitään. Niinpä päätin liittyä tähän järjestöön, joka auttaa meitä auttamaan toisiamme ja tajuamaan, että me pystymme siihen.

La Poderosa toimii koko Argentiinassa. Sen taustalla on 79 paikallista slummijärjestöä eri puolilta maata. Slummeissa puolestaan elää ainakin kolme miljoonaa ihmistä, mikä on kymmenisen prosenttia maan kaupunkiväestöstä.