IPS/Kara Santos

Ehkäisy ja abortit ovat uhan alla, ja Trumpin hallinto painostaa siihen sekä kotimaassaan että maailmalla.

Jäätelötikun muovikääre käy kondomin korvikkeeksi, jos muuta ei ole saatavilla. Tosin se on korvikkeeksi onneton. Jäykästä muovista voi saada haavoja, eikä se estä raskautta. Viinietikan ruiskuttaminen emättimeen on toinen perinteinen ehkäisymenetelmä, joka ei varsinaisesti ehkäise mitään, mutta kylläkin voi vahingoittaa käyttäjäänsä.

Maailmanlaajuisesti tällaiset perhesuunnittelun käytännöt ovat vähenemässä, mutta silti kehittyvissä maissa yli 200 miljoonaa naista on turvallisten ja tehokkaiden ehkäisymenetelmien ulottumattomissa. Maailman terveysjärjestö (WHO) on selvityksessään havainnut, että köyhissä maissa naiset ja tytöt usein turvautuvat vaarallisiin ehkäisykeinoihin.

Perhesuunnittelu on ihmisoikeus, päätettiin puoli vuosisataa sitten järjestetyssä Kansainvälisessä ihmisoikeuskonferenssissa Teheranissa. ”Vanhemmilla on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus vapaasti ja vastuullisesti päättää lastensa lukumäärä ja synnytysten tahti”, konferenssijulistuksessa todettiin.

Yhdysvaltalaiset vastasyntyneet kuolevat kolme kertaa useammin kuin 19 muussa OECD-maassa.

– Perhesuunnittelu ei ole vain ihmisoikeusasia, vaan myös keskeinen naisten voimaannuttamisen, köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen saavuttamisen väline, YK:n väestörahaston (UNFPA) pääjohtaja Natalia Kanem korostaa.

Aimo harppauksin menneisyyteen

Naisten lisääntymisterveys on maailmanlaajuisesti ollut paranemaan päin, mutta Jemenin kaltaisilla kriisialueilla on otettu aimo harppauksia taaksepäin. Kun asiallisia ehkäisykeinoja ei ole saatavilla, naiset turvautuvat epävarmoihin perinteisiin konsteihin.

Konservatiivisten voimien valtaan pääsy tosin vie muitakin kuin sotien kourissa kärvisteleviä maita kohti sitä, mikä vielä hetki sitten vaikutti menneisyydeltä. Kehityksen eturintamaan on asettunut Yhdysvallat. Viime vuonna maa lopetti kansainvälisen perhesuunnittelurahoituksen niiltä ulkomaisilta kansalaisjärjestöiltä, jotka tarjoavat tietoa abortista ja ehkäisystä.

Omassa maassa Donald Trumpin hallinnon toivelistalla on aborttien kieltäminen, ja vähintäänkin perhesuunnittelun vaikeuttaminen. Trumpilaiset ovat muun muassa ehdottaneet lakia, joka kieltäisi lääkäreitä edes mainitsemasta mahdollisuudesta keskeyttää epätoivottu raskaus. Sen sijaan lääkärien tulisi painostaa raskaana olevia naisia synnyttämään, halusivat nämä sitä tai ei.

Guttmacher-instituutin tutkimuksessa havaittiin, että kun naiset voivat itse päättää lasten saamisesta, lapset syntyvät oikea-aikaisina ja normaalipainoisina todennäköisemmin kuin ei-toivottujen raskauksien seurauksena syntyvät.

Jo nyt yhdysvaltalaiset vastasyntyneet kuolevat kolme kertaa useammin kuin yhdeksässätoista muussa OECD-maassa. Jos julkisilla varoilla pyöritetty perhesuunnittelu ja valistus loppuvat, suhdeluku muuttuu Yhdysvalloille vielä epäedullisemmaksi.