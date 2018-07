Lehtikuva/Roni Rekomaa

Punavihreä hallituspohja on nyt suomalaisten suosiossa. Maaseudun Tulevaisuuden, Verkkouutisten ja Hufvudstadsbladetin teettämässä mielipidetiedustelussa vastaajista 21 prosenttia valitsi vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n muodostaman punavihreän hallituspohjan suosituimmaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Tosin 21 prosenttia oli myös niitä, jotka eivät osanneet sanoa mieluisinta hallituspohjaansa. Puhdasta porvarihallitusta eli kokoomuksen, keskustan ja pikkupuolueiden RKP:n ja kristillisdemokraattien hallituspohjaa kannatti vain 10 prosenttia ja kolmen suuren eli keskustan, kokoomuksen ja SDP:n hallituspohjaa kannatti 11 prosenttia.

Alkuviikosta julkaistiin myös puolueiden suosio-ta mittaava HS-gallup, jossa ykköseksi kansalaisten silmissä tuli SDP 22,1 prosentilla. Kokoomusta kannatti 202, prosenttia ja keskustaa enää 15,3 prosenttia. Vasemmistoliitto oli kirinyt, kannatus on nyt 9,6 prosenttia. Vihreät taas olivat hiukan menettäneet kannatustaan. Se on nyt 13,2 prosenttia.

Hallituspohjakyselyssä oli kiintoisaa se, että kaikkien kolmen punavihreän hallituspohjan muodostavan puolueen edustajien vastauksissa suosittiin eniten juuri punavihreää. Siis myös vihreiden ja demareiden keskuudessa enemmistö vastaajista suosi punavihreää.

Molemmissa gallup-tuloksissa näkyy ainakin sote-vääntö. Keskustan kannatuksen lasku ja keskusta-kokoomus -hallituspohjan epäsuosio kertovat siitä, että kansalaiset eivät ole katsoneet hyvällä hallituksen ajamaa mallia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa eikä soten kytkemistä maakuntamalliin. Hallitus on kompastunut omaan rakennelmaansa. Se, että niin moni ei nimeä mieluisinta hallituspohjaansa, on suora palaute hallitukselle. Moni nykyhallitukseen aiemmin tukeutunut on nyt tuuliajolla.

Punavihreydellä näyttäisikin nyt olevan tuhannen taalan paikka pelata vaalipeli ensi keväänä omaan pussiin. Pelkkä sote-kritiikki ei riitä. Menestys vaatii puolueilta tarkkaa analyysiä myös muun muassa maahanmuutosta, jonka olemus on sitten kaksien edellisten vaalien muuttunut melkoisesti. Siten myös pidetään kannatustaan jo menettäneet perussuomalaiset jatkossakin aisoissa.

