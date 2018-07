Yle Kuvapalvelu

Ranskalaisfilmi Illusionisti (2010) on hieno animaatio ja lähtökohdiltaan kiinnostava tuttavuus. Alkuperäisen käsikirjoituksen on tehnyt Jacques Tati, jonka näköinen ja oloinen on myös leffan päähenkilö Tatischef (= Tatin oikea nimi). Sovitetun kässärin on tehnyt ohjaaja Sylvain Chomet. Hän on tavoittanut Tatin herkkyyden detaljeille sekä taidokkuuden tunnelmien hienovaraisena runollistajana.

Tati-filmeissä puheen korvaa rikas ääniraita, jolla soi usein tarttuva musiikki. Se ei kuulu yhtä hersyvästi Illusionistissa, mutta muuten ääniraita on kuin ehtaa Tatia.

Illusionisti on kauniin sadunomainen kertomus ikääntyneen taikurin ja nuoren tytön suhteesta. Juonikuvio on linjakas, mutta elokuvan vahvuutena ovat silti yksityiskohtien ja yksittäisten kohtausten vivahteikkuus. Värien sävyissä löytyy, on kysymys sitten kasvojen ilmeistä, kengistä tai kaupunkikuvasta. Päänäyttämö Edinburgh on tyylitelty hohdokkaaksi.

Illusionistissa on luotu tatilaiseen pohjamateriaaliin kaihoisa, lempeän humoristinen ilmapiiri. Ranskalaisfilkassa elämä itsessään on taikatempuista ihmeellisin, simppeli ja kiehtova kuin pienten löytöjen täyttämä iltakävely. Kuvaavasti tarina päättyy otokseen näyteikkunoiden sammuvista valoista.

