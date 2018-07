Lehtikuva/Pau Barrena

Euroopan maiden hallitusten tarjoamat vaihtoehdot ovat hukkuminen Välimereen tai julma kohtelu Libyan leireillä.

Euroopan unionin Välimerellä harjoittama politiikka on epäinhimillistä. Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n mukaan viimeisen neljän viikon aikana yli 600 ihmistä on hukkunut tai kateissa, heidän joukossaan vauvoja ja taaperoita.

Kansalaisjärjestöjen pelastusveneet eivät pääse keskiselle Välimerelle pelastamaan salakuljettajien surkeissa paateissa merelle työntämiä turvapaikanhakijoita. Viime kuussa Italian viranomaiset kieltäytyivät päästämästä maihin 630 ihmistä, jotka Sos Mediterrane -järjestön pelastusalus Aquarius oli poiminut mereltä.

– Euroopassa viimeisimmän parin viikon aikana tehdyillä poliittisilla päätöksillä on ollut tappavia seurauksia. Kylmäverisillä päätöksillä on annettu miesten, naisten ja lasten hukkua Välimereen. Se on julmaa ja mahdotonta hyväksyä, sanoo Karline Kleijer, Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) hätäavun koordinaattori.

– Sen sijaan, että varta vasten estävät merellä hädässä olevilta ihmisiltä lääketieteellisen ja humanitaarisen avun, Euroopan hallitusten on perustettava ennakoivia ja asialleen omistautuneita etsintä- ja pelastusjoukkoja keskiselle Välimerelle.

Poliitikot myös Suomessa ovat vastustaneet kansalaisjärjestöjen pelastustoimia Maltan, Italian ja Libyan välisellä merellä ja väittäneet, niiden toimivan ”vetovoimatekijöinä” turvapaikanhakijoille. Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat kuitenkin, että ihmiset jatkavat matkaa Libyasta, oli merellä pelastusaluksia tai ei. Väkivalta, köyhyys ja konfliktit pakottavat ihmiset riskeeraamaan sekä oman että lastensa hengen.

Ihmiset ahdetaan epäinhimillisiin leirioloihin

Lääkärijärjestön mukaan Euroopan hallitukset ovat täysin tietoisia siitä, millaisen väkivallan ja hyväksikäytön kohteeksi pakolaiset, turvapaikanhakijat ja siirtolaiset Libyassa joutuvat. Siitä huolimatta ne keskittyvät hinnalla millä hyvänsä estämään ihmisten pääsyn Eurooppaan.

Pyrkimyksessään pitää pakolaiset pois Välimereltä EU on valinnut yhdeksi strategiakseen Libyan rannikkovartioston kouluttamisen ja tukemisen, jotta se poimisi ihmiset mereltä ja palauttaisi heidät Libyaan. Maa ei kuitenkaan ole turvallinen etenkään siirtolaisille ja turvapaikanhakijoille. MSF vaatii kansainvälisiltä merialueilta pelastettujen ihmisten viemistä turvalliseen satamaan, jossa noudatetaan kansainvälisiä lakeja.

EU:n tukema Libyan rannikkovartiosto on keskeyttänyt jo noin 10 000 ihmisen matkan ja toimittanut heidät pidätysleirien epäinhimillisiin olosuhteisiin, joissa raiskaukset, pahoinpitelyt ja hyväksikäyttö ovat arkea.

Suomen Lääkärit ilman rajoja -järjestö rekisteröityi viime vuonna ja perusti keväällä toimiston Suomeen. MSF on yksi maailman arvostetuimmista ja suurimmista avustusjärjestöistä. Järjestölle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1999.