Donald Trumpin isä ei ole syntynyt Saksassa, niin kuin Trump väittää.

Presidentti Donald Trump on parin viikon sisällä väittänyt kaksi kertaa, että hänen äitinsä on syntynyt Skotlannissa ja isänsä Saksassa.

Viimeksi hän teki näin televisioyhtiö CBS:n viime sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa. Trump syyttää viime lauantaina Skotlannissa tehdyssä nauhoituksessa EU:ta, että se käyttää Yhdysvaltoja hyväkseen sekä kaupankäynnissä että Natossa.

Trump nimeää EU:n Yhdysvaltojen viholliseksi ja sanoo asian olevan hänelle vaikean, koska ”molemmat vanhempani syntyivät EU:n alueella, äiti Skotlannissa, isä Saksassa”.

Trump johti Obaman syntyperästä valehdellutta birther-liikettä.

Myös runsaat kaksi viikkoa sitten Fox Newsin haastattelussa Trump väitti, että ”vanhempani syntyivät Euroopan unionissa”. ”Rakastan niitä maita, Saksaa, ja kaikkia muita maita, Skotlantia… Mutta ne kohtelevat meitä hyvin huonosti.”

Isä syntyi Bronxissa

Trumpin väitteestä on puolet totta. Hänen äitinsä Mary Anne MacLeod tosiaan syntyi vuonna 1912 Tongissa Skotlannin Hebrideihin kuuluvalla Lewisin saarella. Hänen gaelinkielinen nimensä oli Màiri Anna NicLeòid.

Äiti muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1930 ja hänestä tuli Yhdysvaltojen kansalainen 1942.

Sen sijaan Donald Trumpin isä Fred Trump ei syntynyt Saksassa, vaan New Yorkin Bronxissa vuonna 1905.

Fred Trumpin isä eli Donald Trumpin isoisä Friedrich Trump (myöhemmin Frederick Trump) kyllä syntyi Saksassa, nykyiseen Rheinland-Pfalzin osavaltioon kuuluvassa Kallstadtissa vuonna 1869.

Friedrich Trump muutti siirtolaisena New Yorkiin vuonna 1885 ja toimi siellä parturina. 1891 hän muutti Seattleen ja perusti sinne ravintolan, jossa oli tilat myös prostituutiolle.

1890-luvun lopulla, Klondiken kultakuumeen aikana Friedrich Trump pyöritti Kanadan Yukonissa Arctic House -ravintolaa. Myös siellä oli ”Rooms for Ladies” – kiertoilmaisu prostituutiolle.

Valhe ruotsalaisjuurista

Friedrich Trump palasi varakkaana miehenä Saksan Kallstadtiin 1901, jossa hän meni naimisiin. Vuonna 1905 Saksan viranomaiset kuitenkin karkottivat hänet takaisin Yhdysvaltoihin, koska hänen katsottiin pakoilleen asepalvelusta.

Friedrich Trump kuoli 1918, kun hänen poikansa Fred oli 12-vuotias.

Fred Trump perusti New Yorkiin supermarketin ja ryhtyi rakentamaan kiinteistöbisnestä. Hän väitti olevansa ruotsalaista syntyperää, koska hänen taloissaan oli paljon juutalaisia vuokralaisia. Hän arveli, että saksalaiset sukujuuret eivät tämän vuoksi kuulostaisi hyvältä.

Trumpien ystävyys Israelin nykyisen pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa on perua tältä ajalta. Fred Trump ystävystyi Netanjahun kanssa 1980-luvulla, kun tämä toimi Israelin YK-suurlähettiläänä.

Fred Trump kuoli 1999 ja hänen puolisonsa Mary 2000.

Valhe Obamasta

Donald Trump sai kiinteistöbisneksensä pohjan isältään. Hän toisti isänsä valheen ruotsalaisesta syntyperästä vielä vuonna 1987 julkaistussa menestysteoksessaan Trump: The Art of the Deal.

Kaiken tämän jälkeen on mielenkiintoista, että Barack Obaman presidenttikaudella Donald Trump oli johtamassa niin sanottua birther-liikettä, joka valheellisesti väitti, että Obama on valehdellut syntyperästään ja on todellisuudessa Keniassa syntynyt muslimi. Obama olisi tällä perusteella kelpaamaton presidentiksi, koska presidentin pitää olla syntyperäinen Yhdysvaltain kansalainen.