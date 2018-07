All Over Press/EPA/Dedi Sinuhaji

Laittomasti viljeltyä palmuöljyä löytyy muun muassa sellaisten suurten brändien tuotteista kuin Colgate-Palmolive, Fuji Oil, Kellogg’s, Mars, Neste, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble ja Unilever.

Tuore raportti osoittaa, että vastuulliseen palmuöljyn tuotantoon sitoutuneiden yhtiöiden tuotantoketjuihin päätyy laittomasti viljeltyä palmuöljyä.

– On huolestuttavaa, että huolimatta metsäkadon pysäyttämisestä tehdyistä sitoumuksistaan alan suurimmat toimijat ovat ottaneet vastaan raaka-ainetta, jota on tuotettu arvokkaita metsäalueita hävittämällä ja jopa suojeltujen kansallispuistojen sisällä. Tällainen toiminta saastuttaa maailmanlaajuiset toimitusketjut ja saa aikaan sen, että epäpuhdasta palmuöljyä päätyy pahaa-aavistamattomien kuluttajien ostoskoreihin, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Laitonta palmuöljyä kasvatetaan kansallispuistossa

Indonesialaisten ympäristöjärjestöjen Eyes on the Forest (EoF) -verkoston uusi raportti kertoo, että laitonta palmuöljyä kasvatetaan muun muassa Tesso Nilo -kansallispuiston sisäpuolella ja sen ympäristössä Sumatralla. Jopa 75 prosenttia Tesso Nilon kansallispuiston alueesta on muutettu laittomiksi palmuöljyviljelmiksi. Samalla ovat tuhoutuneet useat viimeisistä erittäin uhanalaisten lajien, kuten norsujen ja tiikereiden, elinalueista.

EoF-verkosto, johon myös WWF Indonesia kuuluu, on suorittanut alueella tarkastuksia vuodesta 2011 lähtien. Niissä on löydetty 22 tehdasta, jotka ostavat laittomasti kasvatettuja öljypalmun hedelmiä Keski-Sumatran, Tesso Nilon ja Bukit Tigapuluhin suojelu- ja metsäalueilta. Useat näistä tehtaista uusivat rikoksiaan jatkuvasti. Räikeiden väärinkäytösten löytyminen harvalukuisissa ja pienimuotoisissa tarkastuksissa viittaa siihen, että rikkomukset ovat vain jäävuoren huippu.

Tarkastuksissa on käynyt ilmi, miten laitonta toimintaa harjoittavien tehtaiden palmuöljy päätyy toimitusketjun eri vaiheissa neljälle suurelle palmuöljyn välittäjälle, joita ovat Royal Golden Eagle (RGE) Apical, Wilmar, Musim Mas ja Golden Agri-Resources. Yritykset vastaavat 75 prosentista maailman palmuöljyn kaupasta.

Royal Golden Eagle näyttää olevan suoraan sekaantunut rikolliseen toimintaan

Raportin mukaan RGE näyttää olevan suoraan sekaantunut rikolliseen toimintaan, koska samaan konserniin kuuluva Asian Agri pyörittää yhtä kansallispuiston alueelta öljypalmun hedelmiä toimittavaa tehdasta. Wilmar puolestaan ostaa edelleen öljypalmun hedelmiä tehtaasta, jonka se myi vuonna 2014, kun WWF Indonesia oli paljastanut tehtaan tuovan raaka-aineensa Tesso Nilon kansallispuiston alueelta.

Sumatra on pitkään ollut palmuöljytuotannon keskus. EoF:n satelliittikuvien mukaan Sumatra on menettänyt 56 prosenttia 25 miljoonan hehtaarin laajuisista luonnonmetsistään viimeisten 30 vuoden aikana.

EoF:n raportti paljastaa, kuinka laitonta raaka-ainetta sisältävä palmuöljy myydään tehtaista välikäsien kautta tai suoraan sellaisille kaupoille ja tuotemerkeille kuin AAK, ADM, Bunge, Cargill, Colgate-Palmolive, Fuji Oil, General Mills, IOI, Kellogg’s, Louis Dreyfus, Mars, Mondelēz, Neste, Nestlé, Olam, PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Sime Darby Plantation ja Unilever.

Tuotantoketjun läpinäkyvyys auttaa jäljityksessä

EoF pystyi jäljittämään tuotantoketjun loppupään yritykset, koska kyseiset tuotemerkit ovat äskettäin alkaneet vastata vaatimuksiin tuotantoketjujensa läpinäkyvyydestä julkistamalla yksityiskohtia tavarantoimittajistaan. EoF ja WWF kiittävät näitä tuotemerkkejä niiden harjoittamasta avoimuudesta ja siitä, että ne ovat ottaneet ensi askeleet kohti palmuöljyn raaka-aineiden jäljitettävyyttä, sekä kehottaa muita yhtiöitä toimimaan samalla tavalla. Jos palmuöljyn tuotantoa ei pystytä seuraamaan plantaasitasolle saakka, palmuöljyteollisuus ja yhtiöt eivät pysty noudattamaan sitoumuksiaan metsäkadon välttämisestä.