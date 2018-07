Lehtikuva/Markku Ulander

Ammatillisilla opiskelijoilla on suurimpana huolenaiheena työpaikkojen puute ja lukiolaisilla töihin pääsyn vaikeudet. Palkka huolettaa tasaisesti kaikkia ikäryhmiä.

Suomalaiset nuoret nostavat työn merkityksen korkealle ja luottavat siihen, että oma paikka työelämässä löytyy. Tulokset käyvät ilmi Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksesta.

Positiivisen asenteen ja toiveikkuuden lisäksi nuoret tarkastelevat työelämää myös kriittisesti. Eri ikäiset ja eri kouluissa opiskelevat nuoret nostavat erilaisia näkökulmia työelämän varjopuolista esille. Yläkouluikäiset suhtautuvat työelämään kaikkein positiivisimmin – heidän on myös vaikein nimetä mitään erityistä, mikä työelämässä mättäisi. Ammatillisilla opiskelijoilla sen sijaan on suurimpana huolenaiheena työpaikkojen puute ja lukiolaisilla töihin pääsyn vaikeudet. Palkka huolettaa tasaisesti kaikkia ikäryhmiä.

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin teettämään ja T-Median toteuttamaan tutkimukseen vastasi yhteensä 11 335 yläkoululaista ja toiseen asteen opiskelijaa. Tulokset nuorten työelämäajatuksista ovat hyvin samankaltaisia, mikä selvisi YTK-Yhdistyksen Tulevaisuudenpeloton-tutkimuksessa, johon vastasi yli 2 000 nuorta. YTK:n tutkimuksen mukaan nuoria huolettaa tulevassa työelämässä eniten työttömyys ja liian pieni palkka.

Nuoret positiivisia

– Nuorten positiivinen suhtautuminen työelämään kertoo siitä, että me aikuiset olemme onnistuneet antamaan nuorille siitä positiivisen mielikuvan omien puheidemme ja tekojemme kautta. Kesätöiden ja TET-jaksojen kautta nuori saa oman ensikosketuksensa työelämään, ja on ensiarvoisen tärkeää, että kokemus on hänelle hyvä. Riittävä keskustelu, oikea-aikainen ja -kanavainen tieto nuorelle tulevaisuuden eri vaihtoehdoista on puolestaan hyvä luottamuksen lisääjä nuorelle siitä, että jokaiselle meistä löytyy se oma juttu ja työpaikka yhteiskunnassa, sanoo TATin vastaava tuottaja Elisa Koivumaa.