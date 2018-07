Ilkka Solanterä

Porista Suomi-Areenan keskusteluiden tauolta tavoitettu Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson toteaa, että siitä, mikä Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huipputapaamisen käytännön merkitys tulee olemaan, on päivä kokouksen jälkeen aivan liian aikaista sanoa mitään.

– Mikäli huipputapaamisesta seuraa askel aseriisunnan, ydinaseiden käytön ja maailmanpoliittisten jännitteiden lieventämisen suuntaan, on se hyvä asia niin Euroopan kuin koko maailman kannalta.

– Mutta näkyykö tämä Trumpin ja Putinin harjoittamassa politiikassa, se jää nähtäväksi.

Huipputapaaminen näytti vahvistaneen Putinin asemaa johtajana. Trumpin asema taas saattaa Anderssonin mukaan heiketä Yhdysvalloissa.

– Jos näin käy, sillä on vaikutusta. Hän lähti hakemaan johtajan roolia, mutta vähätellessään kysymystä vaaleihin vaikuttamisesta samalla altisti itsensä sisäpoliittiselle kritiikille, hän pohtii.

ILMOITUS

Suomella kokoaan suurempi rooli

Huipputapaaminen oli Anderssonin mukaan osoitus siitä, että sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomi voi halutessaan olla kokoaan suurempi rauhanvälityksen diplomatian saralla.

– Se, että tapaaminen järjestettiin Suomessa, oli myöskin seurausta niistä linjavalinnoista, joita meillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen on tehty. Ja juuri tällaista linjaa meillä on haluttukin edistää, hän sanoo.

Maailmanpoliittisten jännitteiden lieventyminen on hyvä asia Anderssonin mukaan myös Euroopan kannalta.

– Euroopalle on tärkeää saada puolustaa omia tärkeinä pitämiään arvoja kuten ympäristökriisin ja ilmastonmuutoksen esille tuominen. Se on tehtävä, jossa eurooppalaisilla päättäjillä ja kansalaisyhteiskunnalla pitää olla rooli.

Kansalaisyhteiskunta aktiivisena

Andersson kiittelee suomalaista kansalaisyhteiskuntaa sen aktiivisesta panoksesta huippuvierailun aikaan.

– On hienoa ja positiivista, että kansalaisyhteiskunta nosti globaaleja, suuria turvallisuusongelmia esille kuten ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyden sekä siirtolaisten ja naisten oikeudet, Andersson sanoo.