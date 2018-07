Yle Kuvapalvelu

Saksalainen The Same Sky – isku sydämeen (2017) on malliesimerkki siitä, miten hyvä jännityssarja polkaistaan tehokkaasti käyntiin.

Kerronnassa on alusta pitäen vahva imu, kohtauksissa ei turhia aikailla. Pintaliitoisuudesta ei silti ole tietoakaan. Ohjaajan puikoissa on ollut ei-englanninkielisen elokuvan Oscarilla palkitun Muiden elämän (2004) Oliver Hirschbiegel.

Paula Milnen käsikirjoittama sarja on on lähihistorialliselta aiheeltaan erittäin kiinnostava. Se on tavallaan rinnakkaisteos Areenassa yhä nähtävälle Deutschland 83 -sarjalle, tosin alkutahtien perusteella astetta laadukkaampi vakoilusarja.

Henkilöhahmoissa ja näyttelijätyössä on nautittavaa särmää.

Tapahtumavuosi on 1974, itäisen Saksan puolella valmistaudutaan monen sortin huippuosaamista vaativaan operaatioon. Tarkoituksena on saada tietoa lännen varjelluimmista sotilaallisista salaisuuksista.

Stasin hurmuriyksikkö valjastaa tehtävään nuoren luutnantin (Tom Schilling). Tehtävän luonteesta on suuntaa antava sarjan ensimmäinen repliikki: ”Sotia ei käydä vain taistelukentällä, vaan myös ihmisten psyykeissä”. Luutnantin tehtävänä on solmia intiimi suhde nelikymppiseen naispuoliseen Naton analyytikkoon (Sofia Helin).

Aloitusjaksossa luodaan monipuolisia ja hyvin jännitteisiä ihmissuhdekuvioita, joista monessa on oma haavoittuvuutensa. Henkilöhahmoissa ja näyttelijätyössä on nautittavaa särmää, ihmiskuvaus vakuuttaa aitoudellaan ja terävyydellään.

Ylipäänsä sarjan aloitus antaa paljon kertovan yleiskuvan DDR-läisyydestä. Lännen edustajien suulla puhutaan liennytyksestä, ja iso tapaus on uutinen Saksan liittokanslerin Willy Brandtin erosta, kun sihteeri Günther Guillaume paljastui itäsaksalaiseksi vakoojaksi.

