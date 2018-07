Lehtikuva/Onni Ojala

Jos yrittäjällä on jaksamisongelmia, se heijastuu kaikkeen yrityksen toimintaan.

Suomalaisissa pienyrityksissä on valtava potentiaali kasvuun ja kukoistukseen, vakuuteltiin Suomi Areenassa Porissa maanantaina. STM:n, TEM:n, Suomen yrittäjien ja Työterveyslaitoksen paneelissa pohdittiin, miten varmistetaan, että Suomella on tulevaisuudessakin hyvinvoivia yrittäjiä tuloksen tekijöinä.

Onko suomalaisilla pienyrittäjillä jaksamisongelmia, Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana Laitinen?

– Yrittäjän jaksamisongelma on siinä mielessä merkityksellinen, että hänen työkykynsä on koko yrityksen perusta. Jos jaksamisessa tulee ongelmia, se heijastuu kaikkeen yrityksen toiminnassa.

– Meillä on hyvin vähän tutkimustietoa yrittäjien työkyvystä ja työssä jaksamisesta. Tilastokeskuksen itsensä työllistäjille vuonna 2013 tehty kyselytutkimus paljastaa, että yhdellä kuudesta koettu työkyky on sillä tasolla, että tukitoimet olisivat tarpeellisia.

Onko Suomessa pakkoyrittäjyyttä?

– Varmasti on, koska suuri osa Suomea on harvaan asuttua ja työpaikkoja on vähän. Yrittäjyys on usein ainoa keino ansaita elantonsa harvaanasutuilla alueilla.

– Toisaalta yrittäjiksi ryhtyneistä suuri osa pitää yrittämisestä. Yrittäjyys ei ole heille vastenmielistä tai epämiellyttävää vaan oma valinta. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan 80 % yksinyrittäjistä haluaa olla yrittäjiä.

Milloin yrittäjän on syytä huolestua omasta jaksamisestaan?

– Asioita kannattaa miettiä jo ennen kuin tulee sairauspoissaoloja. Yrittäjien on mietittävä joka päivä, miten he jaksavat. Aamulla herättyä voi kuulostella, miten on nukkunut ja millä mielellä on lähdössä työhön.

– Yrittäjän on tärkeää huolehtia myös työstä palautumisesta. Tätä on tehtävä jo työpäivän aikana, esimerkiksi pitämällä kahvi- ja ruokatauot. Vapaa-ajalla kannattaa tehdä jotain mielekästä tekemistä, joka auttaa irrottautumaan työstä.

– Yrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota työpäivän ja työviikon pituuteen. On syytä huolestua, jos ei jää aikaa elää kokonaista, hyvää elämää perheen ja ystävien kanssa. Tai jos liikuntaan ei jää aikaa.

Mitä ongelmia stressi aiheuttaa yrittäjille?

– Pitkittyessään stressi aiheuttaa kaikille terveyshaittoja ja sairauksia, jotka puolestaan voivat aiheuttaa työkyvyttömyyttä tai työsuorituksen heikentymistä.

– Stressi voi altistaa myös epäterveellisille tavoille, kuten alkoholin käytölle. Alkoholi heikentää unen laatua.

– Osa voi pyrkiä lievittämään stressiä epäterveellisellä ruoalla. Silloin vyötärörenkaat kasvavat, tulee painonhallintaongelmia ja terveyspulmat lisääntyvät.

Anna pari selviytymisvinkkiä väsyneelle ja stressaantuneelle yrittäjälle.

– Kannattaa nukkua 7-9 tuntia yössä. Aivot tarvitsevat riittävästi hyvää unta. Unen aikana mieli ja aivot palautuvat edellisestä päivästä. Silloin aivojen energiavarastot täyttyvät ja sen jälkeen ihminen jaksaa taas keskittyä, oppia ja olla luova. Luovuuttahan yrittäjä tarvitsee.

– Syö terveellisiä aterioita ja välipaloja 3–4 tunnin välein. Ne antavat virtaa työn tekemiseen ja työstä palautumiseen.