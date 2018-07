Outi Popp

Eri taiteenlajeja yhdistävä, erityisesti maahanmuuttajataustaisille taiteilijoille suunnattu kesäkurssi huipentuu kokonaistaideteokseen.

Mikä elämässä on tärkeintä, mikä tekee meidät onnellisiksi? Happiness – tässä ja nyt! näyttää kolmen tekijäryhmän kolme näkökulmaa onnellisuuteen.

Nuorten maahanmuuttajien teatteriryhmä on valmistanut pienoisnäytelmän Memories of Marriage. Näytelmän on kirjoittanut ja ohjannut syyrialainen Youssef Asad Alkhatib. Muut näyttelijät ovat Islam Albadre, Kareem Haritani ja Rozelina Ahmad.

Joensuussa kuvattu lyhytelokuva Happy Note saa niinikään ensi-iltansa Kaapelitehtaalla. Elokuvan työryhmän jäsenet ovat lähtöisin yli kymmenestä eri maasta. Lyhytelokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut intialainen Arpan Dutta.

Happy Note -lyhytelokuvan viestinä on rauha ja se, että yksilön valinnat osallistua rakentavaan tai tuhoavaan toimintaan vaikuttavat yhteiskuntaan. Elokuva ottaa kantaa globaaleihin ongelmiin, jotka näkyvät levottomuuksina eri yhteisöissä ympäri maailman.

Happy Noten työryhmä sai alkunsa Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n koordinoiman Art-Tu -taidehankkeen sekä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMonin yhdessä järjestämässä työpajassa toukokuussa 2018.

Happiness – tässä ja nyt! on kolmas osa Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n Art-Tu-hanketta, jonka tarkoituksena on tukea turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisia taiteilijoita integroitumisessa suomalaiseen taidekenttään. Keväällä Art-Tu kiersi eri paikkakunnilla pitämässä työpajoja, ja osa niiden tuloksista ja osanottajista nähdään Kaapelitehtaalla.

Ensimmäinen Art-Tu-projektin näyttely Journey oli esillä Helsingin Kaapelitehtaalla kesällä 2016. Toisessa näyttelyssä Memory Of War heinäkuussa 2017 Art-Tu:n taiteilijat muistelivat sotaa.

Kaapelitehtaalla 18.–21. heinäkuuta nähtävä kokonaisuus pitää sisällään teatteria, elokuvaa ja Art-Tu kesäkurssilla Helsingin Kaapelitehtaalla luodun kolmannen osan. Kurssin ja kokonaistaideteoksen on kuratoinut ja ohjaa yhteisötaiteilija Heidi Hänninen.