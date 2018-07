Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sunnuntaina järjestetty Helsinki Calling -mielenosoitus keräti Senaatintorille poliisin arvion mukaan non 2 500 ihmistä. Mielenosoitukset jatkuvat maanantaina.

Helsinki Against Trump and Putin – joukko ruohonjuuritason ihmisiä järjestää mielenosoituksen maanantaina Kaisaniemen puistossa klo 12–17.

Mielenosoitus vastustaa Putinin ja Trumpin hallintojen lietsomaa sotaa, muukalaisvihaa, seksismiä ja homofobiaa. Puheenvuoron saavat turvapaikanhakijat ja siirtolaiset, maanpaossa olevat venäläiset sekä yhdysvaltalaiset aktivistit.

Joukko marssii Finlandia-talolle klo 13.30 alkaen. Finlandia-talon edustalla lavalla on ohjelmaa 14.30 alkaen. Puhujina ovat muun muassa Elena Shenderan, joka kampanjoi Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamaa kidutusta vastaan ja on mukana rupression.com verkoston järjestämisessä.

Puheenvuoron pitävät myös ammattiyhdistysaktiivi ja sosialisti Edmund Schluessel, joka on kampanjoinut Trumpia vastaan ja osallistunut rasismin ja poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten järjestämiseen Yhdysvalloissa sekä Said Moradi, Kurdiaktivisti Syyriasta, joka haluaa olla antamassa äänen Lähi-idän sorretuille kansoille sekä Turun vasemmistoliiton puheenjohtja Jaakko Lindfors.

Stop Putin ja muuta

Trumpin ja Putinin vierailupäivänä Helsingissä nähdään monenlaisia muitakin mielenosoituksia, muun muassa Stop Putin -mielenosoitus ja Naisten oikeuksia puolustava mielenosoitus.

Amnestyn Internationalin Suomen osaston oma tempaus käynnistyi maanantaina jo aamuyhdeksältä kahdessa paikassa, Narinkkatorilla ja Elielinaukiolla. Mielenosoitus päättyy kello 13. Amnestyn aktivistit jakavat kortteja, joissa kannustetaan ohikulkijoita lähettämään Trumpille ja Putinille postikortteja. Postikorteissa presidentit toivotetaan tervetulleiksi ihmisoikeushuippukokoukseen ja heitä kannustetaan vastuulliseen johtajuuteen ja kunnioittamaan ihmisyyttä.

Maanantaina järjestetään myös Rauhalle Afganistanissa – ja Kamerunin ihmisoikeuksien puolesta -aiheiset mielenosoitukset.

Kallion kirkon torniin ympäristöaktivistien banderolli

Ympäristöaktivistit verhosivat maanantaina aamupäivällä Kallion kirkon tornin jättimäisellä banderollilla, jossa muistutetaan ilmastonmuutoksesta. ”Warm Our Hearts, Not Our Planet” -tekstillä varustetun lakanan viesti on suunnattu Helsingissä huippukokoustaan pitäville Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit kiipesivät kirkon torniin Kallion seurakunnan luvalla.