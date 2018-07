Lehtikuva/Martti Kainulainen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hämmensi jälleen ennen tapaamistaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamista.

Televisioyhtiö CBS:n sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa uutisankkuri Jeff Glor kysyy Donald Trumpilta, kuka on Yhdysvaltain ”pahin vihollinen juuri nyt”.

Trump nimeää ensimmäiseksi EU:n: ”No, minusta meillä on paljon vihollisia. Minusta Euroopan unioni on vihollinen, kun ajattelee, mitä se tekee meille kaupan alalla. Sitä ei helposti ajattelisi, mutta Euroopan unioni on vihollinen. Venäjä on vihollinen jossain suhteessa. Kiina on taloudessa vihollinen, varmasti se on vihollinen. Mutta se ei tarkoita, että he olisivat pahoja. Se ei tarkoita mitään. Se tarkoittaa, että he ovat kilpailukykyisiä.”

Glor kysyy tämän jälkeen, että monet voivat pitää vastausta yllättävänä, kun listaatte EU:n viholliseksi ennen Kiinaa ja Venäjää.

”Sitä ei helposti ajattelisi, mutta Euroopan unioni on vihollinen.”

Trump vastaa: ”[–] EU on hyvin hankala. [–] Ehkä kaikkein vaikein asia on se – älkää unohtako, että molemmat vanhempani syntyivät EU:n alueella, vai mitä? Tarkoitan, että äitini oli skotlantilainen, isäni oli saksalainen. Ja – tiedättehän että rakastan noita maita. Kunnioitan noiden maiden johtajia. Mutta kaupankäynnissä he ovat todella käyttäneet meitä hyväkseen ja monet niistä maista ovat Natossa, eivätkä he maksa laskujaan.”

Haastattelu oli CBS:n mukaan nauhoitettu lauantaina.

Venäjän synnit

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vastasi Trumpin haastatteluun tviitillä: ”Amerikka ja EU ovat parhaat ystävät. Se joka väittää niitä vihollisiksi, levittää valeuutisia”.

Lentokoneessa sunnuntaina matkalla Helsinkiin Trump päästi tviittinsä valloilleen: ”Valitettavasti, miten hyvin tämän kokouksen hoidammekaan, jos minulle annettaisiin upea Moskovan kaupunki korvaukseksi kaikista Venäjän tekemistä synneistä ja vääryyksistä…”

Trump jatkoi seuraavassa tviitissä: ”…vuosien aikana, vastaisin arvosteluun sanoen, että se ei ole tarpeeksi – että minun pitäisi saada lisäksi vielä Pietari! Suuri osa meidän uutismediastamme on tosiaan kansan vihollisia ja kaikki mitä demokraatit…”

Edelleen: ”…osaavat tehdä on vastustaa ja jarruttaa. Sen takia maassamme on niin paljon vihaa ja eripuraisuutta – mutta jossain vaiheessa siitä parannutaan!”