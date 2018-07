Trumpin ja Putinin huippukokous näkyy lähipäivinä Helsingissä muutenkin kuin tiesulkuina ja mustien autojen jonoina. Mielenosoituksia on luvassa yli 10. Suurimmaksi niistä on arvioitu jo sunnuntaina järjestettävä #HelsinkiCalling.

#HelsinkiCalling-marssi alkaa sunnuntaina 15.7. kello 13 Kaisaniemen kentältä. Päämääränä on Senaatintori. Puoluepoliittisesti sitoutumattomassa tapahtumassa osoitetaan mieltä muun muassa demokraattisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolesta.

Senaatintorilla puhuvat muun muassa Amnestyn Suomen osaston puheenjohtaja Frank Johansson, yhdysvaltalainen ihmisoikeusjuristi Ty Wesley Cobb sekä ukrainalainen demokratian puolestapuhuja Gennadiy Naumov, kirjailija Sofi Oksanen ja europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) sekä Suomi-Syyria Ystävyysseuran puheenjohtaja Mania al-Khatib ja yrittäjä Peter Vesterbacka sekä Abdirahim ”Husu” Hussein.

Mielenosoituksen on kutsunut koolle yli sadasta vapaaehtoisesta koostuva kansalaisverkosto Helsinki for Human Rights. Mielenosoitukseen osallistuvat muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ja vasemmistonuoret, jonka teemana tapahtumassa on sodan ja fasismin vastustaminen.

Amnestyllä tempaus maanantaina

Amnestyn International Suomen osaston oma tempaus järjestetään maanantaina 16.7. kello 9–13 kahdessa paikassa, Narinkkatorilla ja Elielinaukiolla. Silloin Amnestyn aktivistit jakavat kortteja, joissa kannustetaan ohikulkijoita lähettämään Trumpille ja Putinille postikortteja.

Postikorteissa presidentit toivotetaan tervetulleiksi ihmisoikeushuippukokoukseen ja heitä kannustetaan vastuulliseen johtajuuteen ja kunnioittamaan ihmisyyttä.ok

Amnesty toteaa tiedotteessaan, että presidentit Trump ja Putin tapaavat Suomessa salaisella agendalla. ”Amnesty International on päätellyt, että kyse täytyy olla ihmisoikeuksien huippukokouksesta. Tavoitteena on muistuttaa presidenttejä sekä muita viestimme näkeviä ihmisiä, että juuri näillä kahdella miehellä on mahdollisuus lopettaa ihmisoikeuksien heikentäminen omissa maissaan ja varmistaa, etä ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla.”

Finlandiatalolla maanantaina

Joukko ruohojuuritason ihmisiä järjestää Finlandia-talolla mielenosoituksen maanantaina klo 12.00-17.00.

Mielenosoituksessa vastustetaan Putinin ja Trumpin hallintojen lietsomaa sotaa, muukalaisvihaa, seksismiä ja homofobiaa. Puheenvuoron saavat tavalliset tallaajat; turvapaikanhakijat ja siirtolaiset, maanpaossa olevat venäläiset sekä yhdysvaltalaiset aktivistit.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten nuorilla mielenosoituksia

Kokoomusnuorten mielenosoitus kohdistuu Venäjän ulkopolitiikkaa ja Yhdysvaltain kauppapolitiikkaa vastaan.

Perussuomalaiset nuoret puolestaan toivottavat mielenosoituksellaan Trumpin tervetulleeksi. Stop Putin -mielenosoitus vastustaa Putinin politiikkaa. Omat mielenosoitukset on myös muun muassa naisten oikeuksien puolustamiselle, Rauhalle Afganistanissa ja Kamerunin ihmisoikeuksien puolesta.