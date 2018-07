Maatiainen

vai tuotantokana?

Kesäkanat ovat usein tavallisia munituskanoja, mutta myös maatiaiskanoja vuokrataan.

Suomalaisella maatiaiskanalla tarkoitetaan noin 10 kanakantaa, jotka on saatu säilymään. Ne muodostavat yhdessä suomalaisen kanarodun.

Maatiaiskanoilla on viime vuodet ollut käynnissä säilytysohjelma, jonka avulla maatiaiskanan sukupuutto on estetty. – Säilytysohjelma on päässyt tavoitteeseensa.

Tällä hetkellä kanarodun säilyttäjiä on maassa 430, ja heillä maatiaiskanoja yhteensä noin 5000, kertoo professori Juha Kantanen Luonnonvarakeskuksesta.

Vuonna 2017 isoimmat kanakannat olivat piikkiönkanta, tyrnävänkanta, alhonkanta, kiuruvedenkanta, ilmajoen-kanta, iitin ja savitaipaleen kanakannat.

Alkuperäiskanojen hoidon pitää olla luonnonmukaista: niitä ei saa pitää häkeissä, talveksi tarvitaan lattiakanala.

Kanalassa on oltava orret ja mahdollisuus kuopia.