Lauri Hannus

Lukiolaisten liitto on huolissaan oleskeluluvan saaneiden nuorten tukipalveluiden puutteesta.

– Vuonna 2015 Suomeen saapui historiallisesti yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Me lukiolaiset halusimme auttaa parhaamme mukaan ja siksi päätimme lähteä tukemaan nuorten kotoutumista ja asettumista Suomeen, kertoo Lukiolaisten puheenjohtaja Alvar Euro.

– Nyt meidän hankkeemme päättyessä on selvästi nähtävissä, että oleskeluluvan saaneet nuoret muuttavat suuriin kaupunkeihin ja moni heistä on jäämässä ilman tarvittavia tukipalveluja ja apua arjessa, kuten lukio-opinnoissa.

Julkisessa keskustelussa on ohitettu täysin mitä turvapaikanhakijoille tapahtuu oleskeluluvan myöntämisen jälkeen. Turvapaikanhakija on oikeutettu vastaanottokeskuksen tukipalveluihin, esimerkiksi psykologiseen tukeen. Oleskeluluvan saatuaan hän siirtyy kunnan asukkaaksi ja hänen oikeutensa vastaanottokeskuksen palveluihin lakkaa.

Yhdelläkään toimijalla ei tunnu olevan kokonaiskuvaa siitä, missä oleskeluluvan saaneet nuoret asuvat ja millaisia tukipalveluita he tarvitsevat.

Lukiolaisten Liitto on erityisen huolissaan siitä, ettei yhdelläkään toimijalla tunnu olevan kokonaiskuvaa siitä, missä oleskeluluvan saaneet nuoret asuvat ja millaisia tukipalveluita he tarvitsevat sopeutuakseen uuteen arkeen. Suomen Punaisen Ristin mukaan pelkästään pääkaupunkiseudulla on satoja oleskeluluvan saaneita nuoria.

– Vastaanottokeskuksessa asuessaan nuoret saavat ohjaajien lisäksi käyttöönsä kaikki tarvittavat tukipalvelut. Myös suurin osa harrastushankkeista on suunnattu vastaanottokeskuksiin. Kun nuori saa oleskeluluvan, kaikki tuki ja palvelut katoavat. Olisi kaikkien etu, että nuoret pääsisivät opintoihin, harrastuksiin ja työelämään kiinni mahdollisimman sujuvasti, Euro huomauttaa.

Suomen Lukiolaisten Liitto on vuosina 2016-2018 johtanut Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Turvapaikanhakijanuoret-hanketta, jossa lukiolaiset ovat järjestäneet vapaa-ajantoimintaa, kuten jalkapalloa, keilausta tai museossa käyntiä, nuorille 15-20-vuotiaille turvapaikanhakijoille eri puolilla Suomea.

Hanketta on toteutettu yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Nuoria turvapaikanhakijoita tavoitettiin 1600. Lisäksi mukana oli lähes 160 vapaaehtoista kymmeneltä eri paikkakunnalla. Toiminta jatkuu useilla paikkakunnilla Suomen Punaisen Ristin koordinoimana.