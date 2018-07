Lehtikuva/Hauke-Christian Dittrich

Tehtaiden johto myönsi avoimesti yhtiöiden käyttävän kiellettyä freonia.

Toukokuussa levisi tieto, että otsonikerrosta tuhoavien kaasujen määrä on yllättäen kääntynyt nousuun. Tutkijat arvioivat, että päästöt tulevat jostain Itä-Aasiasta.

Kaksi viikkoa sitten The New York Times -lehti jäljitti omilla tutkimuksillaan lähteeksi Kiinassa toimivat eristevaahtoa tuottavat tehtaat. Lehden mukaan niissä on käytetty kiellettyä CFC-11-kemikaalia valmistettaessa eristevaahtoa rakennuksia ja kylmälaitteita varten.

Tämä käsitys sai vahvistusta sunnuntaina, kun kansalaisjärjestö Environmental Investigations Agency (EIA) julkaisi oman tutkimuksensa.

CFC-11 freoni on halvempi kuin mikään sen vaihtoehto.

EIA:n tutkijat ottivat yhteyttä 21:een eristevaahtoa valmistavaan kiinalaistehtaaseen. Niistä 18 myönsi avoimesti käyttävänsä CFC-11-freonia valmistaessaan polyuretaanivaahtoa.

Haastatteluissa tehtaiden johtajat sanoivat, että ”kaikki” käyttävät CFC-11:tä. Sen käyttö on helppoa, ja se on paljon halvempaa kuin mikään vaihtoehto.

”Olimme ällikällä lyötyjä, kun yhtiöt hyvin avoimesti vahvistivat käyttävänsä CFC-11:tä myöntäen samalla, että se on laitonta”, sanoi EIA:n Avipsa Mahapatra BBC:lle.

Kiellettyjä Kiinassakin

CFC-11 kuuluu otsonikerrosta tuhoaviin freoneihin eli kloorifluorihiilivetyihin, jotka kiellettiin vuoden 1987 Montrealin sopimuksella. Sopimusta on pidetty harvinaislaatuisena onnistumisena ympäristönsuojelussa.

Sopimuksen määräykset astuivat voimaan asteittain, ja 1990-luvun puoliväliin mennessä olivat kehittyneet teollisuusmaat suurimmaksi osaksi lopettaneet freonien käytön.

Ensimmäiset merkit otsonikerroksen toipumisesta nähtiin 2014 ja seuraavana vuonna otsoniaukko oli jo selvästi pienentynyt.

Kehitysmaat – joihin Kiina tässä yhteydessä luetaan – saivat pitemmän sopeutumisajan. Kiinassakin freonien käytön piti kuitenkin loppua kokonaan vuoteen 2010 mennessä.

Freonit on virallisesti kielletty Kiinassa, mutta New York Timesin ja EIA:n haastattelujen perusteella valvonta on heikkoa ja kieltoa on helppo kiertää.

EIA:n tutkimuksen näyttäisi siltä, että CFC-11:n laajamittainen käyttö liittyisi erityisesti rakennusteollisuuteen. Kiinassakin määräykset rakennusten energiatehokkuudesta ovat kiristyneet, ja halpaa polyuretaania suositaan eristeenä.

Lukuisia pieniä tehtaita

Kiinan osuus maailman polyuretaanin tuotannosta on suunnilleen kolmannes. Sitä valmistetaan 3 500 pienessä ja keskisuuressa kiinalaisessa tehtaassa.

EIA arvioi, että jos CFC-11 on todella yhtä laajassa käytössä koko alan teollisuudessa Kiinassa kuin tutkituissa yhtiöissä, se riittää selittämään toukokuussa havaitun yllättävän käänteen.

Käänteen havaitsi Yhdysvaltain ilmaston- ja valtamerentutkimuksen organisaatio NOAA. Laitoksen tutkija Steve Montzka sanoo Guardian-lehdelle, ettei vielä pidä sulkea pois muita mahdollisia lähteitä Kiinan eristeteollisuuden lisäksi. Hänen mukaansa tarkempaa tutkimustietoa saadaan ilmakehän mittauksilla yhdeksän kuukauden sisällä.

Kiinan viranomaisten omassa toissa vuonna julkaistussa raportissa todettiin, että CFC-11:n laiton käyttö on yhä yleistä eristeteollisuudessa.

Montrealin sopimuksen allekirjoittajat ovat keskiviikkona koolla Wienissä.