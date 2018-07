Jarmo Lintunen

Naisten Linjan ja muotitaiteilija Anne-Mari Pahkalan tavoitteena on kertoa väkivaltaa kokeneiden naisten tarinoita asujen avulla.

Naisten Linja ja muotitaiteilija Anne-Mari Pahkala julkistivat tällä viikolla väkivaltaa kokeneita naisia osallistavan Se kolmas. -hyväntekeväisyyskampanjan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

Juhlavaatteiden suunnittelijana tunnetun Pahkalan teoksista syntyy kolmen uniikkiasun visuaalinen kokonaisuus Ne julkistetaan kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä sunnuntaina 25.11.2018 Kampin kauppakeskuksessa.

Suomessa joka kolmas nainen joutuu väkivallan uhriksi. Se kolmas. -kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta parisuhdeväkivallasta tuomalla naisten tarinat suuren yleisön ja päättäjien eteen Suomen itsenäisyyspäivänä. Tavoitteena on nähdä asut Presidentinlinnassa itsenäisyyspäivän vastaanotolla.

”Jos moni ei uskalla julkisesti näyttää kantaansa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, minkälainen kynnys sitten itse kokijalla voi olla kertoa kokemuksistaan.”

– On pysäyttävää, miten voimakkaita ja erilaisia tarinoita olemme jo nyt saaneet, vaikka projektimme julkistettiin vasta muutama päivä sitten. Saamamme tarinat erilaisissa sosioekonomisissa asemissa olevilta väkivaltaa kokeneilta naisilta osoittaa, että asia koskettaa meitä kaikkia. On ilmiselvää, että aihe on nyt ajankohtainen ja hiljaisuuden rikkomisen aika on nyt. On ollut myös ihanaa huomata ihmisten ja yritysten tuki, mutta samalla projekti on jo nyt käynnistyessään osoittanut myös sen, miten pelottava ja vaiettu aiheemme on, Pahkala pohtii.

– Osa on ilmoittanut olevansa aiheen tukena, muttei uskalla tai voi ottaa kantaa julkisesti. Jos moni ei uskalla julkisesti näyttää kantaansa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, minkälainen kynnys sitten itse kokijalla voi olla kertoa kokemuksistaan. Anonyymisti tarinansa kertominen voi vahvistaa toipumista väkivallasta ja rohkaista muita hakemaan apua.

ILMOITUS

Kantaaottavaa muotitaidetta

Pahkalan kädenjälkeä on jo vuosien ajan nähty itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Presidentinlinnassa.

– Asiakkaani kertovat minulle useasti lähestyneensä minua ensisijaisesti kantaaottavan muotitaiteeni johdosta. Välillä asujeni sisälleen kätkemät designfilosofiat voivat olla hyvinkin raskaita, hän kertoo.

Viime vuonna kymmenkunta pukua linnan juhliin suunnitellut Pahkala on ollut esillä kantaaottavasta muotitaiteestaan ennenkin; lähivuosina erityisesti merien kierrätysmateriaaleista valmistetuista ylellisistä ilta-asuista.

Se kolmas. -hyväntekeväisyyskampanja tukee Naisten Linjan toimintaa, eikä sillä ole kaupallista tavoitetta. Tavoitteena on tukea naisia toipumaan väkivallasta ja tehdä Naisten Linjan toimintaa tutuksi.

Naisten Linjan ja Pahkalan lisäksi kolmen tositapahtumiin perustuvan tarinan kertomiseen osallistuvat tanssija-koreografi Minna Tervamäki ja valokuvaaja Satu Malin.

Kertomalla oman tarinansa voi auttaa muita naisia tunnistamaan ja toipumaan parisuhdeväkivallasta. Anonyymisti kirjoitettuja tarinoita kerätään Naisten linjan kotisivuilla. Kertomuksia käytetään osana kampanjaa, mutta tunnistetiedot muutetaan, eikä niistä voi tunnistaa kirjoittajaa.