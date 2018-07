Vasemmistonuoret aloitti kesäkuussa jälleen Ilmianna pomosi -kampanjan.

Tarkoituksemme on nostaa esille väärinkäytöksiä työelämästä, jossa nuoret ovat usein heikommassa asemassa. Ja tätä asemaa heikennetään koko ajan lisää. Me olemme pätkätöiden, nuorisotyöttömyyden, nollatuntisopimusten ja epävarmuuden sukupolvi. Koimme kampanjan olevan nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

Olemme saaneet paljon hyvää palautetta monilta nuorilta ja valtavan määrän yhteydenottoja.

Kommentit heijastelivat asennetta, jonka mukaan nuorten pitää kestää mitä vain.

Samaan aikaan monet hyvässä asemassa työelämässä olevat suuttuivat kampanjasta ja syyttivät meitä pomojen mustamaalauksesta ja negatiivisesta asenteesta. Vasemmistonuorten olisi kuulemma pitänyt järjestää pomojen kehumiskampanja.

Kampanjassahan on kyse siitä, että haluamme kaikkien toimivan laillisesti ja toisten oikeuksia kunnioittaen. Jos ei ole tehnyt väärää, ei ole mitään pelättävää. Meidän tarkoituksemme on tehdä näkyväksi aitoja ongelmia, jotta ne voitaisiin ratkaista. Nuorten työoikeuksien parantaminen on positiivista.

Vasemmistonuoret ei koskaan tule olemaan järjestö, jonka tarkoitus olisi taputtaa selkään hyvässä asemassa olevia tai pönkittää heidän asemaansa. Tulemme aina toimimaan tasa-arvoisen ja paremman työelämän puolesta kaikille. Tämä tarkoittaa heikommassa asemassa olevien puolustamista.

Työntekijät ovat työelämässä heikommassa asemassa, ja siksi meillä on työlakeja ja ammattiliittoja suojelemassa heitä. Mitään niistä oikeuksia, joilla työntekijän asemaa on parannettu ei ole saatu pomojen selkääntaputus-kampanjoilla. Ne on saatu nostamalla ongelmia pöydälle ja vaatimalla muutosta.

Nuoret kohtaavat työelämässä liian paljon epävarmuutta ja hyväksikäyttöä. Talouden kasvusta huolimatta nuorten palkkataso on polkenut paikoillaan miltei kymmenen vuotta. Siitä huolimatta viime vuosien poliittiset päätökset ovat vain kasvattaneet nuorten työelämän epävakautta ja kovaa kilpailua entisestään. Sipilän hallitus on tehnyt suuria nuoriin kohdistuneita heikennyksiä leikkaamalla sekä opintotuesta että koulutuksesta.

Sama suunta vain jatkuu, sillä hallitus kaavailee alle 30-vuotiaiden työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämistä ja sitä, että työttömiä nuoria voi palkata määräaikaisiin työsuhteisiin ilman perusteita.

Oma markkina-arvo ei kasva siitä, että olet hiljaa väärinkohtelusta. Me nuoret ansaitsemme oikeudenmukaisemman työelämän.