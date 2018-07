Lehtikuva/Benjamin Cremel

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev ilmoitti eläkeuudistuksen yksityiskohdista taktisimpana mahdollisena päivänä. 14. kesäkuuta Saudi-Arabia kärsi murskatappion Venäjää vastaan maailmanmestaruuskisojen avausottelussa.

Lakihanke on ankara. Miesten yleistä eläkeikää on tarkoitus nostaa viidellä vuodella 65 vuoteen ja naisten peräti kahdeksalla vuodella, 63 vuoteen.

Venäjän nykyinen alhainen eläkeikä on säädetty 1930-luvulla, jolloin odotettavissa oleva elinikä oli kymmeniä vuosia nykyistä lyhyempi. Mutta kuolleisuus on yhä korkea, 40 prosenttia miehistä ja 20 prosenttia naisista kuolee ennen kaavailtua eläkeikää. Ne joilla vaadittava määrä työvuosia ei täyty, saavat eläkettä vasta 5 vuotta yleistä eläkeikää myöhemmin.

Uudistusta vastustava aloite on kerännyt jo 2,5 miljoonaa allekirjoitusta.

Kampanjan eläkeiän nostamista vastaan aloitti riippumattomien ammattiliittojen keskusjärjestö KTR. Jo 2,5 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut sen verkkovetoomuksen change.org -sivustolla. Venäjällä on kansalaisaloitetta muistuttava ”yhteiskunnallinen aloite”, jossa 100 000 allekirjoitusta keränneet lakialoitteet välitetään duuman käsiteltäväksi. KTR keräsi nopeasti vaadittavat allekirjoitukset.

Mielenosoituksia on toistaiseksi saatu järjestää vain kaupungeissa, joissa ei pelata MM-kisojen otteluita. Niitä ovat KTR:n lisäksi kutsuneet koolle oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, muut liberaalipuolueet, kommunistipuolue KPRF sekä hiljattain elvytetty Vasemmistorintama. Mielenosoituksia on ollut järjestämässä myös suurin FNPR-ammattiliitto, joka on tähän asti ollut hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen kontrollissa.

Uudistusta vastustaa siis ennennäkemättömän laaja koalitio ammattiliittoja, liberaaleja, vasemmistoa ja Vladimir Putinin tukijoita. Muutamissa kaupungeissa mielenosoitukset ovat jo lyöneet paikallisia osanottoennätyksiä, esimerkiksi Siperian kaukaisessa Komsomolsk-na-Amurissa.

Ennen maailmanmestaruuskisoja FIFA arvioi Venäjän turnauksen heikoimmaksi joukkueeksi, mutta joukkue on lyönyt kaikki ennusteet. Voi kuitenkin olla, että pääministeri Medvedev tarvitsisi uudistuksen läpiviemiseen sellaisenaan vähintään maailmanmestaruuden.