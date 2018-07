IPS/Bufani Bufana

Asiantuntijat patistavat valtioita uudenlaiseen ajatteluun.

Päättäjien on muutettava ajatteluaan radikaalisti ymmärtääkseen ruokaturvan ja muuttoliikkeiden välillä vallitsevan yhteyden, vaatii kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka aloitti kampanjansa kesäkuussa Brysselissä.

– Kolmannes kaikesta ruuasta menee maailmassa hukkaan, lähes miljardi ihmistä kärsii nälkää ja samaan aikaan 650 miljoonaa on merkittävästi ylipainoisia. Tilanteen korjaamiseksi on yhdistettävä nopeasti eri tahojen voimat, hankkeeseen osallistuvan Centre for European Policy Studies -laitoksen tutkija Andrea Renda sanoo.

– Meidän on kyettävä ruokkimaan yhdeksän miljardia ihmistä 30 vuoden kuluttua, mutta samaan aikaan viljelykelpoinen ala kutistuu ilmastonmuutoksen seurauksena. Saharan autiomaa on kasvanut kymmenen prosenttia kymmenessä vuodessa, ja kuivuus leviää Espanjan ja Italian eteläosiin. Miten ratkaisemme yhtälön?

Pakoon lähtevien määrä kasvaa tasaisesti konfliktin pitkittyessä ja ruokaturvan heiketessä.

Näin kysyy MacroGeo-tutkimuslaitoksen johtaja Lucio Caraciolo.

Yhä useampi pakenee

MacroGeon tuore tutkimus käsittelee Välimeren yli tapahtuvan muuttoliikkeen ja Afrikan ruokaturvan välistä yhteyttä.

Se viittaa Maailman ruokaohjelman WFP:n laskelmaan, jonka mukaan pakoon lähtevien määrä kasvaa tasaisesti konfliktin pitkittyessä ja ruokaturvan heiketessä.

– Kasvuluvut – 0,4 ja 1,9 prosenttia – eivät kuulosta suurilta, mutta 50 miljoonan asukkaan maassa puhutaan jo miljoonasta pakolaisesta vuodessa, Maailman ruokaohjelman (WFP) apulaispääjohtaja Valerie Guarnieri huomauttaa.

Madonluvut EU:lle

Asiantuntijat patistavat YK:n jäsenmaita ottamaan mallia kansainvälisestä ilmastopaneelista ja perustamaan vastaavan elimen ratkomaan ruoka- ja ravitsemusongelmia.

Euroopan unionia neuvotaan luopumaan maatalouspolitiikasta, joka tähtää yksinomaan tuotannon kasvattamiseen. Sen sijaan pitäisi keskittyä varmistamaan kaikille terveellinen, ravitseva ja kohtuuhintainen ruokavalio.

– Nykyisin kaksi kolmasosaa EU:n maataloustuista ei liity mitenkään kestävään kehitykseen, Renda huomauttaa.

Dumppaus kuriin?

MacroGeon Caraciolo valittaa, että EU:lta puuttuu strategia siirtolaisuuden käsittelyssä, ”puhumattakaan siitä, miten ruokapolitiikalla voitaisiin auttaa asiaa.”

EU:n ylijäämäruuan dumppausta Afrikkaan on syytetty nälänhätien, ruokaturvan heikkenemisen ja siirtolaisuuden taustatekijäksi.

Maatalouskomissaari Phil Hogan vakuuttaa, että vuosille 2021–2027 laadittu EU:n uusi maatalouslinjaus vähentää ylijäämäruuan tuotantoa ja tarvetta viedä sitä kehitysmaihin. Samalla poistetaan tuonnin esteitä köyhien maiden tuotteilta, hän sanoo.

Työehdot kuntoon

Kestävälle ruuantuotannolle omistautunut italialainen Barrillan ruoka- ja ravitsemuskeskus (BCFN) kehottaa kiinnittämään huomiota myös paperittomien siirtolaisten hyväksikäyttöön Euroopan maataloudessa. Epäeettisten käytäntöjen kitkemiseksi tarvittaisiin sen mukaan EU-rahasto.

– Etelä-Euroopan maatalous ei tule toimeen ilman siirtolaisia, joten on normalisoitava heidän tilanteensa ja kunnioitettava heidän oikeuksiaan, Caraciolo sanoo.

MacroGeon rapotti ehdottaa mallia, jossa kausityöläiset voivat tulla Eurooppaan töihin ja palata sesongin päätyttyä kotimaahansa.

– Tarkoituksena on vähentää sääntelemätöntä taloudellista siirtolaisuutta, varmistaa työntekijöille lainmukaiset olot ja mahdollisuus palata samoille maatiloille, mikä lisää toiminnan tehokkuutta.

Kampanjointi kestävän ruokapolitiikan puolesta jatkuu syyskuussa New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

