Viime vuonna Välimeren ylitti 170 000 Eurooppaan pyrkivää siirtolaista. Kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tulijoita on ollut noin 40 000, siis suunnilleen saman verran kuin Vuosaaressa on asukkaita. Koko vuoden siirtolaissaldon arvioidaan jäävän noin 80 000:en. Silti juuri siirtolaisuus tuntuu siirtelevän kiviä ja kallioita Suomessa ja koko Euroopassa.

EU:n huippupäättäjien kokoontuessa ehditään puida vain siirtolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin liittyviä kysymyksiä. Osa EU-maista loukkaa häpeämättömästi kansainvälisiä sopimuksia ja turvapaikkaa hakevien ihmisoikeuksia, eikä kumppanimaista löydy potkua edes tilanteen selkeään tuomitsemiseen, taloudellisista sanktioista puhumattakaan. Saksan liittokansleri Angela Merkelin uralle kaavaillaan nopeaa loppua, jollei hän suostu kiristämään turvapaikkapolitiikkaa entisestään.

Mikä eurooppalaisia johtajia oikein pelottaa? On totta, että vuonna 2015 siirtolaisia tuli Välimeren yli paljon, yli miljoona. Yhtä totta on, että siirtolaisia on tullut Välimeren yli aina. Vielä jokin aika sitten ihmiset tulivat ilman virallisia dokumentteja töihin eteläeurooppalaisille hedelmätarhoille, kasvihuoneviljelmille ja muihin maataloustöihin. Tunisialaiset, egyptiläiset ja algerialaiset nuoret miehet kävivät Italiassa tienaamassa ja palasivat töiden loputtua kotimaahansa. Länsi-Afrikasta suunta kävi Espanjaan.

Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyessä myös siirtotyöläisiksi aikoneet alettiin ohjata vastaanottokeskuksiin. Sen sijaan, että he olisivat päässeet entiseen tapaan töihin ja tienaamaan, heistä tulikin yhteiskunnalle kustannuserä.

Jokainen turvapaikanhakija on jollekin tulonlähde. Onko kyse siis rahasta? Raha liikkuu edelleen, mutta enää se ei päädy siirtotyöläisen taskuun. Setelinkuvat silmissään toimivat yritykset ja yhteisöt rahastavat vastaanottokeskuksilla. Nyt esimerkiksi Sisilian keskuksissa asuvat työhaluiset siirtolaiset rikastuttavat mafiaa ja riistoon valmiita yrityksiä ja yhteisöjä. Maataloustyöläisistä on luonnollisesti huutava pula.

Ehkä Euroopan johtajat pelkäävät terrorismia? Korkea-arvoisista eurooppalaisista päättäjistä koostuvan Eurooppa-neuvoston uusin idea on pystyttää leirejä siirtolaisille, mielellään EU:n rajojen ulkopuolelle. Riippumatta siitä, millä nimellä leirejä kutsutaan nuorten turhautuneiden miesten pakottaminen joutilaisuuteen johtaa ennemmin tai myöhemmin ongelmiin. Radikalisoitumisen ehkäisyssä leirittäminen on yhtä tehokasta kuin yritykset kotouttaa siirtolaiset ja turvapaikanhakijat kohtelemalla heitä rasistisesti ja syrjivästi.

Suomen hallituksella olisi mahdollisuus näyttää esimerkkiä Euroopalle. Sen sijaan, että hallitus noudattaa entisten ja nykyisten perussuomalaisten ajamaa nuivaa maahanmuuttopolitiikkaa, voisi se toimia toisinkin. Se voisi hylätä nationalistisen äärioikeiston mielistelyn. Se voisi lopettaa turvapaikanhakijoiden kohtelun ongelmana ja massana.

Sanalla sanoen se voisi toimia Euroopan unionin perusarvojen mukaan eli kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, vapautta, kansanvaltaa, tasa-arvoa ja oikeusvaltiota.