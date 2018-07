Lehtikuva/Roni Lehti

Tutkijat löysivät vanhoilta videoilta arvokasta tietoa puiden vihertymisestä.

Kevät tulee joka vuosi aiemmin. Toukokuu oli tänä vuonna lämmin, ja monet yleensä vasta heinäkuussa kukkivat kasvit innostuivat kukoistamaan jo toukokuussa.

Vastaavia äkkikeväitä ei usein nähdä, mutta eri puolilla maailmaa ihmiset ovat havainneet, että vuodenkierto on muuttunut. Sen ovat havainneet myös tutkijat, jotka ovat ottaneet käyttöönsä vuosittain toistuvista urheilutapahtumista säilytetyt videotallenteet.

Belgian Tour d Flanders on ammattipyöräilijöiden kilpailu, joka on ajettu lähes joka vuosi alkaen vuodesta 1913. Tutkijat katsoivat lähes 200 tuntia videota pyöräkilpailuista vuoden 1981 ja 2016 välillä. Videoilta he valitsivat seurattavakseen 20 puuta, jotka olivat tallentuneet kilpailuvideoille kaikkina 36 vuotena. Tarkastelun kohteena olivat puiden lehdet ja niiden puhkeamisajankohta ja koko kunakin vuonna.

Kevään aikaistuminen näkyy vanhoissa pyöräilykisatallenteissa.

Vanhoista otoksista kävi ilmi, että kevät todella alkaa nykyään aiemmin kuin muutama vuosikymmen sitten. Vielä 1980-luvulla puissa ei yleensä ollut lehtiä vielä huhtikuun alussa, jolloin Tour de Flanders ajetaan. Sen sijaan vuosien 2006 ja 2016 välillä tarkkailupuista 67 prosenttia oli alkanut vihertää, tutkimusryhmä raportoi Methods in Ecology and Evolutionissa julkaistussa tutkimusraportissaan.

Lehtien aikaistunut puhkeaminen ei ole uusi asia, mutta ensimmäistä kertaa sitä on havainnoitu vanhoista urheiluvideotallenteista. Tutkimusryhmän mukaan tallenteet voivat olla arvokas tietolähde, kun tutkimuskohteena on ilmaston vaikutus kasveihin.