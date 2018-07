Elintarvikepakkauksissa pitää olla selkeät merkinnät, jotta kuluttaja tietää tuotteen sisällön ja voi ostaa itselleen sopivia tuotteita. Pakkausmerkinnät auttavat kuluttajaa välttämään terveysvaarat.

Avainlippu-merkki kertoo, että elintarvike on valmistettu Suomessa. Kaikkien raaka-aineiden ei silti tarvitse olla kotimaista alkuperää: riittää, että yhteenlasketuista tuotantokustannuksista puolet on tullut kotimaassa. Avainlipun myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Valmistaja hakee merkkiä uudelleen kolmen vuoden välein.

Hyvää Suomesta -merkki on suomalaisen ruoan alkuperämerkki. Merkin saava elintarvike on valmistettu Suomessa ja tuotteeseen käytetty liha, kala, kananmuna ja maito ovat aina sataprosenttisesti suomalaista. Kun kaikki tuotteeseen käytetyt raaka-aineet lasketaan yhteen, on tuotteen suomalaisuusasteen oltava vähintään 75 prosenttia. Merkin myöntää Ruokatieto Yhdistys ry.

Maakuntien Parhaat ovat pienvalmistajilta

Maakuntien Parhaat -merkinnän saa kotimaisessa pienyrityksessä valmistettu elintarvike. Pääraaka-aineet, eli liha- ja maitotuotteet sekä kasvikset ovat kokonaan suomalaisia. Tuotteen kotimaisuusasteen pitää olla vähintään 80 prosenttia.

Merkkiä valvoo ProAgria Keskusten Liitto, ja sen myöntää puolueeton asiantuntijaraati. Tarkastus tehdään kolmen vuoden välein.

Sirkkalehti-merkin voivat Suomessa saada vastuullisesti viljellyt kasvis- ja puutarhatuotteet sekä ruokaperuna. Niiden tuotannossa on noudatettu hyvän viljelytavan Laatutarha-ohjeistoa.

Sirkkalehti-merkki takaa, että ohjeistoa on noudatettu laadun, ympäristövaikutusten ja työolojen osalta. Merkin myöntää Kotimaiset Kasvikset -yhdistys.

Laatuvastuu-merkin saa sianliha, joka on tuotettu sertifioidulla eli kansalliseen laatujärjestelmään kuuluvalla tilalla. Tuotannossa otetaan huomioon eläinten terveys ja lihan tuoteturvallisuus.

Merkki pohjautuu Eläinten Terveys ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuolto- ja seurantajärjestelmään Sikavaan. Merkin avulla seurataan eläinten terveydenhuolto-ohjelman toteutumista ja tehdään sikatilojen terveysluokitusta.

Aurinko viittaa luomuun

Aurinkomerkki kertoo luomutuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkki ei kerro tuotteen alkuperämaata, eli tuote voi olla myös ulkomainen.

Suomen ulkopuolelta tuotu luomutuote voi saada aurinkomerkin, jos merkin käyttäjä kuuluu Suomen luomuvalvonnan piiriin. Aurinkomerkki takaa, että merkityn elintarvikkeen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 prosenttia on tuotettu luonnonmukaisesti.

Myös tuotteessa käytetyt maku- ja väriaineet ovat luonnonmukaisia. Tämän lisäksi sallittujen lisäaineiden käyttö on hyvin rajoitettua. Merkin käyttöoikeutta anotaan Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta (KTTK).

Luomuelintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia valvoo Suomessa Elintarvikevirasto Evira.

Vihreä Luomulehti on EU:n uusi, viime vuonna käyttöön otettu luomumerkki. Myös sen edeltäjää, tähkämerkkiä näkee edelleen pakkauksissa. Kummankin merkin saamisen edellytykset ovat samat kuin suomalaisen aurinkomerkin.

Sydänmerkki tarjoaa vähärasvaista

Sydänmerkki auttaa terveellisen ruokavalion koostamisessa. Merkityt tuotteet sisältävät vähemmän suolaa, rasvaa ja sokeria sekä enemmän kuitua kuin muut saman ryhmän tuotteet.

Gluteeniton-merkki kertoo, että tuote sopii keliakiaruokavalioon.

Vähälaktoosiset ja laktoosittomat elintarvikkeet on tarkoitettu henkilöille, joille laktoosi eli maitosokeri aiheuttaa vatsaoireita. Laktoosia on luonnostaan vain maidossa, mutta myös elintarvikkeissa, joiden valmistukseen on käytetty maitoa tai maitovalmisteita.

Vähälaktoosisten maitovalmisteiden laktoosi on pilkottu glukoosiksi ja galaktoosiksi, jotka aiheuttavat vähälaktoosisten maitovalmisteiden makeuden. Laktoosittomista maitovalmisteista osa maidon laktoosista poistetaan kokonaan.

Sarjassa käydään läpi erilaisia pakkausmerkintöjä, jotka kertovat tuotteen alkuperästä, ympäristövaikutuksista ja tuotantotavasta.