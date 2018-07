Jarno Mela

Vasemmistoliiton Pekonen: Hallituksen on korjattava Kela-taksikaaos nopeasti

– Palautetta Kela-taksikyytien toimimattomuudesta tulee ympäri Suomea, niin kaupungeista kuin maaseudulta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen vaatii hallitukselta ripeitä toimia kaaokseen ajautuneen Kela-taksiliikenteen korjaamiseksi. Hallituksen taksiuudistuksen myötä Kela-kyytejä on voitu heinäkuun alusta asti ajaa vain kilpailutuksen voittaneilla palveluntuottajilla, mikä on monin paikoin kriisiyttänyt kuljetusjärjestelmän.

– Palautetta Kela-taksikyytien toimimattomuudesta tulee ympäri Suomea. On pitkäaikaissairaita, jotka eivät ole päässeet tarvitsemaansa hoitoon ja vanhuksia, jotka eivät ole päässeet kuntoutukseen. Hallituksen on välittömästi hoidettava asia kuntoon. Kyse on selvästi ihmisten perusoikeuksien vaarantumisesta, Pekonen sanoo.

Kela-kuljetuksien kilpailutuksen vaikutuksista varoittelivat etukäteen erityisesti taksiyrittäjät, jotka ovat pitäneet uusien palveluntuottajien sopimusehtoja monin paikoin kohtuuttomina. Kela-kuljetuksien ajamisen on katsottu muuttuneen jopa kokonaan kannattamattomaksi.

”Maaseudun tilanne kestämätön”

– Meillä Kanta-Hämeessä potilaiden takseja on jouduttu maksamaan sairaalan laskuun. Vaikka osa ongelmista liittyy varmasti siirtymävaiheeseen, on nyt seurattava äärimmäisen tarkasti, onko uudistuksessa sellainen järjestelmätason ongelma ja valuvika, joka vaatii korjausta.

Pekonen pitää tilannetta erityisen kestämättömänä maaseudulla, missä myös taksiuudistuksen tuoma päivystysvelvollisuuden poistuminen vaikuttaa kielteisesti liikennöintiin. Tämä oli yksi keskeinen syy, miksi Vasemmistoliitto asettui vastustamaan hanketta eduskunnassa.

– Näyttää siltä, että Sipilän ja Bernerin johtama keskusta on jättänyt maaseudun sairaat ja vanhukset jo kirjaimellisesti tien varteen. Alueellinen tasa-arvo on tietoisesti laiminlyöty tässä uudistuksessa.