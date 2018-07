Jussi Joentausta

”Opiskelija tarvitsee aina ohjaajan rinnalleen”.

Täksi kesäksi on ollut aiempaa vaikeampi saada sijaisia sairaanhoitajille ja lähihoitajille, kertoo Tehyn kysely.

Viime vuonna sijaisongelmista ilmoitti puolet kyselyyn vastanneista pääluottamusmiehistä ja ammattiosastojen puheenjohtajista. Nyt osuus on peräti 70 prosenttia.

Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen kertoo, että etenkin äkillisiin 1–3 päivän sekä parin viikon sijaisuuksiin on vaikea saada väkeä. Sen sijaan pidempiin, puolen vuoden sijaisuuksiin on tulijoita.

Markkasen mukaan osaajapulaa paikataan joissain paikoin ylitöillä. Ne merkitsevät kuitenkin, että väki on syksyn koettaessa jo valmiiksi väsynyttä.

Kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 71 työnantajan työpaikoilta eri puolelta Suomea. Sijaisongelma koskee etenkin perusterveydenhoitoa ja sosiaalitointa.

Vakituinen työ ja parempi palkka



Kyselyn perusteella vastavalmistuneet haluavat vakituisia työsuhteita tai ainakin pitkiä määräaikaisuuksia ja parempaa palkkaa:

”Tänä vuonna palkataan noin 30 työntekijää enemmän, mutta ovat opiskelijoita. Eli vastavalmistuneet menevät muualle töihin – Ruotsiin, Norjaan ja Ahvenanmaalle, missä kaikissa maksetaan parempaa palkkaa.”

”Vuosi vuodelta sijaisten saatavuus huononee, kaikille tulijoille olisi töitä, mutta tulijoita ei ole.”

Osa tehyläisistäkin tekee töitä ns. nollatuntisopimuksilla. Markkasen mukaan ne vievät alan arvostusta.

– Nollatuntisopimuksella ei voi suunnitella työuraa, eivätkä ne edistä ammatillista kehittymistä, Markkanen sanoo.

Hän kertoo, että työpaikoilta tulee hiljaista viestiä, jonka mukaan alan houkuttelevuus alkaa kärsiä. Hänestä työolot, palkkaus ja johtaminen tulisi saada kuntoon.

– Työnantajan olisi korkea aika herätä, ettei käy kuten 2000-luvun alussa, jolloin he kävivät houkuttelemassa Ruotsiin ja Norjaan 1990-luvulla lähteneitä sairaanhoitajia takaisin.

Lääkeluvat voivat puuttua



Ongelmana on, että kuka tahansa ei kelpaa sijaiseksi. Ammattihenkilölain mukaan sijaistavalla opiskelijalla pitää olla tehtynä 140 opintopistettä, ja siltikin hän tarvitsee työparikseen koko ajan ohjaavan työntekijän.

Markkanen huomauttaa, että opiskelija ei saa olla yksin yövuorossa. Pienillä työpaikoilla ohjaajan ja opiskelijan järjestäminen samaan työvuoroon voi olla vaikeaa.

– Lisäksi opiskelijoilta voivat puuttua tarvittavat lääkeluvat.

Opiskelijoilla on tänä kesänä ollut ainakin paikka paikoin valinnanvaraa:

”Opiskelijoita on palkattu tekemään lomia, mutta uutena ilmiönä on esiintynyt, että he eivät ota paikkaa vastaan. Ilmeisesti hakeneet useampaa kesäpaikkaa ja ovat valinneet mieleisemmän. Tämä aiheuttanut hieman järjestelyitä, mutta vielä on saatu uusi tekijä pienellä viiveellä.”