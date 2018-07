Juha Taskinen

Luontokuvaaja Juha Taskinen on vienyt kameran sääksen pesään Saimaan Haukivedellä. Emojen ja kolmen poikasen elämää voi seurata suorassa lähetyksessä heinäkuun ajan WWF:n Luontolivessä.

Pesä on sama, joka on nähty jo kahtena edelliskesänä suorassa verkkolähetyksessä. Pesä ja sitä asuttavat emot ovat Taskiselle tuttuja, sillä hän on seurannut niiden eloa noin 15 vuoden ajan.

– Livekamera tuo kokonaan uuden ulottuvuuden lintujen elämän seuraamiseen. Kameran avulla pääsee niin lähelle, että on mahdollista nähdä asioita, joita ei kirjoissa kerrota. Se auttaa ymmärtämään näiden upeiden lintujen elämää, Juha Taskinen sanoo.

Sääksi, vanhalta nimeltään kalasääski, on haukkojen heimoon kuuluva petolintu. Suomessa se on elinvoimainen laji, jonka pesimäkannaksi on arvioitu yli 1 100 paria. Vielä hiljattain sääksi luokiteltiin silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi. Sääksien vaarana on etenkin metsästys niiden pitkällä muuttomatkalla Afrikkaan.

Sääksiä uhkaa pula pesäpaikoista

Sääkset rakentavat pesänsä korkeille paikoille, useimmiten vanhan puun latvaan. Painava pesä tarvitsee alustakseen jykevän puun, mutta vanhat metsät ovat nykyään maassamme harvinaisia metsätalouden menetelmien takia.

– Livelähetyksessä nähtävä pesä on siinä mielessä erikoinen, ettei se ole puussa. Se on Saimaan toinen sääksen pesä, joka on kiven päällä, Taskinen kertoo.

Pesässä tapahtuu paljon heinäkuun aikana. Livelähetyksessä nähdään muun muassa ruokailua, nukkumista ja sulkapeitteen sukimista.

Kun poikaset varttuvat, ne alkavat tehdä pesän reunoilla siipijumppaa. Taskinen kertoo, että loppukuusta ne lennähtelevät pieniä lenkkejä, mutta palaavat pesään odottamaan ruokaa.

Sääksikamera on osa WWF:n Luontoliveä

Sääksikamera on osa WWF:n laajempaa Luontolive-palvelua. Luontoliven nettisivuilla voi seurata suoria video- ja äänilähetyksiä suomalaisesta luonnosta. Tällä hetkellä osoitteessa luontolive.wwf.fi voi seurata sääksien lisäksi metsäpeurojen elämää ja kuunnella saaristoluonnon ääniä. WWF avasi Luontolive-sivuston huhtikuun puolivälissä. Katselu- ja kuuntelukertoja on kertynyt tähän mennessä noin kaksi miljoonaa.

Luontolive on saatavilla nyt myös applikaationa. WWF:n ja suomalaisen startup-yritys BCasterin julkaiseman Luontolive-applikaation avulla jokainen voi seurata livekameroita entistä kätevämmin puhelimen välityksellä. Lisäksi se tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden itse kuvata ja jakaa omat upeat luontokokemuksensa.

WWF on toteuttanut sääksikameran yhdessä Juha Taskisen kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat Live Eye, Pukki Visuals, BCaster ja Frantic.

Suora lähetys osoitteessa luontolive.wwf.fi/kalasaaski/. WWF Luontolive -applikaatio ladattavissa sovelluskaupoista.