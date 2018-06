Yle Kuvapalvelu

Mitä Rainer Werner Fassbinderin kohuttu Querelle (1982) aikoinaan kenties Tom of Finland -porukoille, sitä Priscilla, aavikon kuningatar (The Adventures of Priscilla: Queen of The Desert, 1994) transvestiiteille ja -sukupuolisille: jo syntyessään ilmiselvää kulttiainesta.

Fassbinderin opuksen studioloisteiseen raskauteen Stephan Elliotin käsikirjoittama ja ohjaama australialaisfilmi vastaa kepeällä ja railakkaalla kamufilmi- ja road movie -meiningillä. Paahtavan kuuma erämaa Australian taivaan alla on vapaa kolmen drag-artistin kiidettäväksi.

Pääosien kolmikko kärkenään britti Terence Stamp matkaa läpi mantereen esittääkseen show’nsa jossain jumalan selän takana odottavassa lomaparatiisissa. Matkanteon yleisempi vertauskuvallisuus, vivahteikas transproblematiikka sekä musikaaliperinne tulevat leffan aikana tutuiksi, samoin kolmikon yltiöpäisen kirkuva vaatevarasto.

Aussifilmin perimmäiset ansiot ovat tietyn alakulttuurin tunnetuksi tekijänä ja ennakkoluulojen murtajana. Tässä suhteessa avainsanoja ovat konstailemattomuus, huumori ja rento ironia. Ehkä mukana on myös ripaus tietoiskumaisuutta: leffan valmistumisen aikaan sen monivärisesti seksuaalisuuteen liittyvä aihe ei ollut niin länsimaista arkea kuin nykyisin.

Kovisrooleistaan parhaiten tunnettu Terence Stamp on erinomainen ikääntyneenä lavataiteilijana, jota Hugo Weaving ja Guy Pearce alan nuorempina dynamoina mukavasti komppaavat. Pelin henkeen sopii luontevasti runsas musiikkiraita, jossa hemmotellaan erityisesti Abban ystäviä.

Priscilla, aavikon kuningatar

Teema Fem la 30.6. klo 22.00. Areena.