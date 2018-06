UP/Birgitta Suorsa

Loma-aika voi ahdistaa, jos se ei eroa arjesta. Kunnat ja lukuisat järjestöt tarjoavat edullista ja jopa ilmaista tekemistä.

Miten köyhä viettää lomaa, Euroopan köyhyydenvastaisen verkoston aktiivijäsen Jouni Kylmälä?

– Monelle kysymys lomasta on jopa ahdistava. Se tarkoittaa, ettei voi olla mukana siinä, mikä koetaan normaaliksi. Lomahan on suorittavaa massakulutusta, joka on suunnattu vapaa-ajalle

– Köyhä voi joutua turvautumaan sukulaisten, tuttavien ja muiden verkostojen hyväntahtoisuuteen.

Miten köyhä lapsiperhe lomailee?

– Suomessa on noin satatuhatta köyhyysriskissä olevaa lasta.

ILMOITUS

– Työtön köyhä on muutenkin oravanpyörästä pois, joten esimerkiksi yksinhuoltajan lapsilleen järjestämä loma voi tarkoittaa hötkyilemätöntä ja lapsilleen läsnä olevaa ajanviettoa.

– Kunnat ja järjestöt järjestävät edullisia leirejä sekä tuettuja perhelomia.

Minkälaista kesätekemistä Oulu järjestää, palvelupäällikkö Marja Salo Oulun kaupungilta?

– Ilmaista ja kohtuuhintaista tekemistä on paljonkin. Järjestämme esimerkiksi lomatoimintaa ja leirejä.

– Jos vanhemmat ovat todella väsyneitä ongelmissaan, heillä ei ole voimia ottaa selvää tapahtumista tai viedä lapsia edes uimarannalle. Silloin saatetaan jäädä kesäloman ajaksi vain omiin nurkkiin. Lapsille on tärkeää, että on jotain kerrottavaa kavereille lomalta palatessa.

Viisi järjestöä myöntää tuettuja lomia yhteensä noin 50 000 vähävaraiselle taloudelle. Yksi järjestöistä on Solaris-lomat. Ketkä voivat hakea lomaa, toiminnanjohtaja Jussi Saramo?

– Kaikki, joilla on riittämättömät tulot. Lomapäätös ei ole automaattinen, vaan hakijan elämäntilanne arvioidaan.

– Suurin asiakasryhmämme on lapsiperheet, toiseksi suurin eläkeläiset.

Kuinka paljon lomia haettiin?

– Viime vuonna meiltä haki lomaviikkoa runsaat 28 300 henkilöä. Heistä 40 prosenttia eli noin 11 500 henkilöä sai loman. Loman saaneita talouksia oli 4 360, joista perheitä 1 077, pariskuntia 843 ja yhden hengen talouksia runsaat 2 400. Yhden hengen talouksista suurin osa on eläkeikäisiä.

– Tänä vuonna arviolta 13 000 henkilöä saa viisipäiväisen loman meidän kauttamme. Lomia jaetaan ympäri vuoden. Ensimmäistä kertaa hakevat ovat etusijalla.

Onko tuettua lomaa hakeneiden määrässä muutoksia, Parasta Lapsille ry:n perhetoiminnan kehittäjä Eija Rieppola?

– Tänä vuonna lomahakemuksia on tullut todella paljon: 360 perhettä on hakenut tuetulle lomalle.

– Perheleireillemme osallistuu noin 400 henkilöä, lastenleireille yhteensä 460 lasta.

– Valitsemme hakemuksista perheitä, joilla ei ole taloudellisesti mahdollista tarjota koko perheelle mukavaa yhdessä tekemistä. Perheillä ei ole myöskään tukiverkostoa loman ajalle.

– Tuettua lomaa tulisi hakea jo maaliskuun loppuun mennessä. Peruutuspaikkoja voi tiedustella myöhemminkin.