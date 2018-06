Lehtikuva/Vesa Moilanen

Eduskunnan sote-valiokunnan oppositioedustajat saivat tarpeekseen keskustan Aila Paloniemen arvostelusta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositiojäseniltä loppui ymmärrys torstaina, kun hallituspuolueen kansanedustaja Aila Paloniemi avautui tiedotteessa käsityksistään kovan paineen alla työskentelevän valiokunnan työtavoista.

Paloniemi on sote-valiokunnan varajäsen.

”Kohtuutonta arvostelua”

Hallitus tuo pöytään uusia sote-lakipykäliä ja muuttaa ja täydentää lakiesityksiään viikoittain.

SDP:n Anneli Kiljunen ja Kristiina Salonen, perussuomalaisten Arja Juvonen, vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto, vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen ja RKP:n Veronica Rehn-Kivi vastasivat yhteisellä tiedotteella Paloniemelle.

– Aina kun hallituksen lupaukset ja aikataulut ovat pettäneet, keskusta on löytänyt ongelman jostain muualta. Syyllisiä ovat vuorotellen olleet perustuslaki, perustuslakivaliokunta, asiantuntijat, kunnat ja nyt eduskunta, he toteavat.

– On ollut kohtuutonta, miten hallituksen heikon lainvalmistelun vastuuta on siirretty hallituksen taholta syyttelynä eduskuntaa ja ennen kaikkea sosiaali- ja terveysvaliokuntaa sekä sen puheenjohtajaa Krista Kiurua kohtaan.

”Ei mitään suunnitelmaa”

Paloniemen mukaan valiokunnalla ei ole ollut minkäänlaista suunnitelmaa siitä, miten ja missä tärkeysjärjestyksessä se käsittelee asioita, kuinka paljon asiantuntijoita kuullaan ja milloin ryhdytään tarvittavien mietintöjen valmistavaan keskusteluun.

– Syyllisten etsiminen ei palvele itse asiaa, hän kirjoitti, mutta arvioi rankasti puheenjohtajan roolia.

Sote-valiokunnan puheenjohtaja on SDP:n Krista Kiuru.

– Kunkin valiokunnan puheenjohtajalla on aivan kriittinen rooli siinä, että asiat käsitellään valiokunnassa huolellisesti, mutta ”ilman aiheetonta viivytystä”, kuten eduskunnan työjärjestyksessä todetaan, Paloniemi arvioi.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan nykyinen puheenjohtaja ei ole tähän syystä tai toisesta pystynyt. Lisäksi hän on omavaltaisesti useaan kertaan estänyt valiokunnassa äänestyksen kannatetuista esityksistä.

Keskeneräinen torso

Oppositioedustajat, muiden muassa vasemmistoliiton Pekonen, ovat ällistelleet hallituspuolueiden toimintaa sote-asiassa jo aiemmin julkisuudessa. Viime viikolla Pekonen toivoi Kansan Uutisissa hallitukselta vastuunkantoa, kun valmistellaan yhtä Suomen historian mittavimmista lakipaketeista.

– Nyt hallitus tuo valiokunnalle keskeneräisen torson, jota meidän nyt pitäisi ruveta korjaamaan. Se tuntuu hurjalta, hän sanoi.

Nyt oppositioedustajat arvioivat, ettei kukaan ei voi kiistää sitä, että Krista Kiuru kohtelee kaikkia valiokunnan jäseniä tasa-arvoisesti.

– Kaikille annetaan mahdollisuus perehtyä asioihin niin hyvin kuin se on mahdollista. On kohtuutonta, että edustaja Aila Paloniemi yrittää yhä väittää, että eduskunnan olisi pitänyt syyllistyä sen virkajohdon asettamien sääntöjen rikkomiseen päättäessään kokousaikatauluistaan, he toteavat ja muistuttavat Paloniemeä siitä, että valiokunnan työskentely on ollut monin tavoin poikkeuksellista tänä keväänä.

– Yksi keskeisin syy lienee valiokunnan valtava työmäärä. Valiokunnassa on käsiteltävänä seitsemän lakia, lähes neljä tuhatta sivua, jotka on sovitettava pykälätasolla kaikki yhteensopiviksi. Urakan mittavuudesta kertoo se, että valiokunta on tehnyt kolmessa kuukaudessa kolmen vuoden työmäärää vastaavan työn.

Paloniemi totesi tiedotteessaan, että valiokunta on saanut aikaiseksi kevään aikana vain kaksi mietintöä.

Varajäsenen silmissä sekavaa

Oppositiojäsenet arvelevat myös, että valiokunnan työskentely voi vaikuttaa varajäsenen silmistä sekavalta.

– Sitä se toki on myös varsinaisille jäsenille ollutkin, mutta tämä ei suinkaan johdu valiokunnan omasta toiminnasta.

– Esimerkiksi hallituksen valinnanvapauslaki on osoittautunut jo kahdesti perustuslain vastaiseksi. Nyt perustuslakivaliokunta edellyttää, että yli puolet lain 103 pykälästä on muutettava valiokuntatyönä.

– Samaan aikaan hallitus tuo pöytään uusia sote-lakipykäliä ja muuttaa ja täydentää lakiesityksiään viikoittain.

Lakivaliokunnassakin tyytymättömyyttä

Myös eduskunnan lakivaliokunnan oppositioedustajat kristillisten edustajaa lukuun ottamatta arvostelivat torstaina tapaa, jolla sosiaali- ja terveysuudistus etenee.

Lakivaliokunta sai torstaina valmiiksi lausuntonsa, ja Sdp:n, perussuomalaisten, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n edustajat jättivät siihen eriävän mielipiteen.

He arvostelivat erityisesti sitä, että lakivaliokunta ei kuullut asiantuntijoita sen jälkeen, kun hallituksen sote-vastine tuli eduskuntaan.