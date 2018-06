Lehtikuva/Vesa Moilanen

Susijengi saa tänään ykkösryhmänsä Tšekki-peliin, ja maanantaina on vastassa Islanti Helsingissä. Petteri Koponen on kuitenkin Tšekki-ottelusta sivussa sairastumisen vuoksi.

Suomen koripallon taso alkoi nousta kymmenisen vuotta sitten. Aiemminkin oli osattu pelata, mutta oli jo aikaa selkeämmistä menestyskausista. Tällä hetkellä Susijengi on eurooppalaista ylempää keskiryhmää ja peittoaa hyvänä päivänä kovankin vastustajan.

On monta nousun etappia: EM-kisat Liettuassa 2011 ja Sloveniassa 2013, MM-kisat Espanjassa 2014, EM-kisat Helsingissä 2017… Yhtenäisimpiä huippujaksoja ovat olleet Suomen alkulohkojen voittosarjat Slovenian Koperissa ja Helsingissä.

Korisbuumia kuumentaa muutama tähtipelaaja. Petteri Koponen, Shawn Huff , Sasu Salin ja Jamar Wilson ovat vakiinnuttaneet luottopelaajan paikan Euroopan kovissa seuroissa, ja he jatkavat edelleen rooleissaan. Eritoten Koponen on vuosien varrella lisännyt rutosti lajin vetovoimaa ja harrastajia.

Susijengi laittaa takuulla kaikkensa peliin.

Nuori sankari



Mutta heidän nosteeseensa verrattuna nuori mies Jyväskylästä, Lauri Markkanen, on aiheuttanut oikean myrskyn. NBA:n avauskaudellaan hän ylsi oitis Chicago Bullsin runkopelaajaksi tehden tasaisen hienoa jälkeä sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa. Toukokuussa Markkanen äänestettiin NBA:n tulokkaiden arvostettuun ykköstähdistöön.

Voimme uskoa Lauri Markkasella, 21, olevan edessään viitisentoista vuotta maailmankoriksen korkeimmalla huipulla.

Suomessa laji-innostus on näkynyt niin, että 20 000 pelaajalisenssin raja rikkoutui tänä keväänä ensi kerran. Kuvaava ennätys sekin. Idolien merkitys on huomattava, ja suomalaisseurojen peliparketeilla juoksee nykyään monia tulevia koposia ja markkasia.

Menestys kasvattaa menestystä.

MM-karsinta jatkuu



Talvella alkaneet MM-karsinnat jatkuvat tänään perjantaina. Tšekin Pardubicessa käytävään peliin tšekkejä vastaan Suomi saa jalkeille ykkösmiehistönsä, eikä loukkaantumisista ole kärsitty. Ennen ottelupäivää saatiin kuitenkin tieto, että Petteri Koponen on sairastumisen vuoksi sivussa ottelusta. Sopii odottaa kiihkeää ja tasaväkistä ottelua, jossa kummallakin on jatkopaikka tähtäimessä. Yle lähettää pelin suorana TV2:ssa.

Viime syksynä Tšekki voitti niukasti Helsingissä. Susijengi joutui silloin kamppailuun ilman NBA:han sidottua Markkasta sekä ilman Koposta ja Salinia, joiden Euroliigaa pelaavat espanjalaisseurat eivät päästäneet heitä mukaan maaotteluun.

Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann on usein perustellusti protestoinut Euroliiga-seurojen käytäntöjä. Ainakaan koripallo ei seurojen jäykkyydestä hyödy. MM-kisat ovat lajin korkein turnaus, jonka karsintapelien tieltä pitäisi muiden sarjojen väistyä.

Nyt kesällä ei Euroliiga häiritse, mutta ratkaisematon kiista varmasti rasittaa tilannetta jälleen ensi talvena. Kestävää sopua toivoisi urheilun hyväksi.

Maanantaina Islanti



Tšekki-pelistä ehditään palautua vain tovi. Heti maanantaina on vastassa Islanti, joka astelee Suomen vieraaksi Hartwall Areenalla Helsingissä. Ottelun 11 000 lippua myytiin loppuun jo muutamia viikkoja sitten, mutta koriskansan onneksi Yle näyttää matsin suorana sekä TV2:ssa että Yle Areenalla.

On oletettavissa, että Susijengi laittaa takuulla kaikkensa peliin – sekä Pardubicessa että Helsingissä. Joukkue on valmistautunut huolella ja henki on korkealla. Harjoituspeleissä kaatui Viro kahdesti.

Kansan Uutiset seuraa molempia karsintapelejä paikan päällä. Islanti-matsista (ja tunnelmista Tšekissä) voi lukea jutun maanantai-iltana KU:n nettilehdestä.

Karsintalohkossa pelaavat Bulgaria, Islanti, Suomi ja Tšekki, joista jatkoon pääsee kolme parasta. Bulgarian Suomi on voittanut kahdesti ja hävinnyt kerran Tšekin lisäksi Islannille. Alkuotteluiden pisteet seuraavat mukana jatkokarsintoihin, joten jokaisella pelillä on myöhempääkin merkitystä.

Seuraava MM-turnaus pelataan Kiinassa.

Uutista on päivitetty 29.6.2018 klo 10.18: Lisätty tieto Petteri Koposen sairastumisesta.