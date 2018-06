Yle Kuvapalvelu

Nykyhetkessä tapahtuvan johdannon jälkeen Steven Spielbergin ohjaamassa sotafilmissä Pelastakaa sotamies Ryan (Saving Private Ryan, 1998) syöksytään Normandian maihinnousun alkuhetkiin kesäkuussa 1944.

Tom Hanks on kapteenin roolissaan miestensä kunnioittama Amerikan Koskela, jonka komppania kärsii saksalaisten vastaanottotulituksessa isot menetykset. Katsojan eteen tykitetään sähäkäksi leikattua, realistisesti sävyttynyttä toiminnallisuutta: ruumiit silpoutuvat, veri sekä virtaa että suihkuaa. Rantahietikon täyttävät aseiden jyske ja haavoittuneiden tuskan huudot.

Leffassa on toinenkin pitkähkö taistelujakso. Hätkähdyttävät detaljit alleviivaavat sodan raadollisuutta, tosin mukana on myös korkeajännitysmäistä pauketta. Spielberg ja Hanks hoitavat vastaavan tyylikkäämmin tuottamassaan maineikkaassa tv-sarjassa Taistelutoverit (2001), joka on muutenkin kypsempi esitys amerikkalaisista Euroopan sotatantereilla.

Elokuvasta välittyvä moraalinen ryhti tukee monien rakastamia ajatuskulkuja sotaväkitarustosta. Sitä siivittää hieman asianmukainen isänmaallisuus, joka lopussa lässähtää löysäksi veteraaninyyhkeeksi. Se ei tee oikeutta alun tulimerinäkymille ja niiden keskellä menehtyville nuorille miehille.

Erikoisen pelastusoperaation toinen keskeinen hahmo on Tom Sizemoren esittämä kersantti. Sotamies Ryanin roolissa Matt Damon tulee silmät pyöreinä mukaan kuvioihin vasta loppupuolella.

