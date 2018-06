All Over Press

Tuntematon määrä afrikkalaissiirtolaisia on kuollut, kun Algeria on kiihdyttänyt siirtolaisten karkotuksia Nigeriin ja Maliin.

Algeria on 14 viime kuukauden aikana jättänyt vähintään yli 13 000 ihmistä Saharan autiomaahan, kertoi uutistoimisto AP laajassa raportissaan maanantaina.

Ihmiset ovat Saharan etelänpuoleisesta Afrikasta tulleita siirtolaisia. Heitä on pidätetty Algeriassa satoja kerralla ja viety kuorma-autoilla Nigerin rajan lähelle. Siellä heidät on lastattu ulos autoista ja näytetty heille, missä suunnassa on Nigerin lähin asutuskeskus. Heidät on käsketty kävelemään, joskus aseilla uhaten.

Nigerin Assamakaan on matkaa15 kilometriä yli ei-kenenkään maan. Se on tietöntä taivalta ja lämpötila voi nousta jopa 48 asteeseen. AP:lla on todisteena video, jossa näkyy satoja kävelijöitä.

AP:n raportin mukaan siirtolaiset jätetään Saharaan ilman ruokaa ja vettä. Rahat ja matkapuhelimet on saatettu rosvota ennen marssille lähettämistä.

Marssijoiden joukossa on lapsia ja raskaana olevia naisia.

Kaikki eivät selviä matkasta, vaan jäävät autiomaahan kuolemaan. Kuolleiden määrää ei tiedä kukaan.

Osan taas ovat YK:n pelastusryhmät löytäneet hengissä heidän harhailtuaan autiomaassa.

EU painostaa Pohjois-Afrikkaa

AP kertoo, että siirtolaisten joukkokarkotukset Algeriasta ovat kiihtyneet viime lokakuusta lähtien, sen jälkeen kun EU kovensi painostusta Pohjois-Afrikan maita kohtaan.

EU:n torstaina alkavan huippukokouksen odotetaan edelleen lisäävän painetta Pohjois-Afrikkaa kohtaan, jotta siirtolaiset pysäytettäisiin jo ennen kuin he yrittävät Välimeren yli. Esille odotetaan tulevan myös pidätyskeskusten perustaminen EU:n ulkopuolisiin maihin.

YK:n alainen Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM alkoi rekisteröidä Assamakaan saapuneita karkotettuja maaliskuussa 2017. Sen mukaan tähän saakka on 11 276 ihmistä saapunut hengissä marssilta Nigeriin.

Lisäksi ainakin 2 500 ihmistä on samalla tavalla marssitettu tänä vuonna Algeriasta Maliin.

Algeria on viime elokuusta lähtien myös kuljettanut yli 14 000 ihmistä bussien ja kuorma-autojen saattueissa Nigeriin. He ovat lähes kaikki nigeriläisiä, ja palautus perustuu Algerian ja Nigerin vuonna 2014 solmimaan sopimukseen.

Enemmän uhreja kuin merellä

Algeria ei ole antanut virallisia lukuja karkotetuista. Se ei vastannut AP:n kommenttipyyntöön. Aikaisemmin se on kiistänyt rikkovansa ihmisoikeuksia siirtolaisten kohtelussa. Se on myös kiistänyt väitteet siirtolaisten jättämisestä autiomaahan.

Algeriaan on tullut ihmisiä erityisesti Nigeristä, Malista, Gambiasta, Guineasta ja Norsunluurannikolta. Osa on paennut väkivaltaisuuksia, osa taloudellista toivottomuutta.

Toisin kuin Niger, Algeria ei ole ottanut EU:lta siirtolaiskriisin helpottamiseen tarkoitettua rahaa, mutta se on vuosina 2014–2017 ottanut vastaan muuta apua EU:lta 100 miljoonaa euroa.

IOM on arvioinut, että jokaista Välimerellä hukkunutta kohden on menehtynyt kaksi ihmistä autiomaassa. Määrä voi siis olla jopa yli 30 000 vuodesta 2014 lähtien.

Tämänhetkisen arvion mukaan Eurooppaan pyrkivien määrä on tänä vuonna jäämässä puoleen viimevuotisesta ja alle neljäsosaan vuoden 2016 määrästä.