Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Pääministeri Juha Sipilän kommentti mahdollisesta tiedonannosta maanantaisessa A-studion keskustelussa kirvoitti ajattelemaan: taasko uhkaillaan hallituskriisillä?

Sote-uudistuksen aikataulusta on tullut hallituksen elämää suurempi kysymys. Sote-uudistuksen lykkääntyminen näyttää tulleen keskustalaiselle pääministeri Juha Sipilälle ja eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Antti Kaikkoselle yllätyksenä.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen hallitus pisti päänsä pensaaseen. Se elätteli toiveita, että ongelmat ovat nopeasti ratkottavissa teknisjuridisina. Poliittisesti hallitus pystyi sopimaan nopeasti.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota niin suuriin kysymyksiin, että jopa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa (kok.) totesi useaan kertaan, että valiokunta ottaa sen ajan, minkä valmistelu vaatii.

Sote-uudistuksen aikataulusta on tullut hallituksen elämää suurempi kysymys.

Hallituksen sisälläkin on siis ollut isoja epäilyjä aikataulusta pian sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta antoi oman lausuntonsa.

Kohtuutonta syyttää eduskuntaa tai valiokuntaa



Kaikkonen lausui maanantaina medialle eduskunnan hitaudesta. Hän kaataakin sote-uudistuksen lykkääntymisestä syyn eduskunnan hitauden piikkiin. Haloo! Hallitus joutui tekemään merkittäviä muutoksia viime vuoden loppupuolella omaan edelliseen sote-esitykseensä.

ILMOITUS

Tämä ei auttanut: edelleenkin perustuslakivaliokunta joutui puuttumaan hallituksen korjattuun sote-esitykseen, joka sekin tuli odotettua myöhemmin eduskuntaan. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen luonnehti tätä esitystä torsoksi.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) varoitti, ettei valiokunta halua nähdä puoliksi valmisteltua esitystä jälleen kerran. Tästä on nyt vastuussa sosiaali- ja terveysvaliokunta.

Sote polttelee hallituksen hyppysiä



On ymmärrettävää, että Sipilä uhkailee hallituskriisillä. Soten ja maakuntavaalien siirtyminen vielä vuodella on iso riski etenkin keskustalle. Sillä on pelissä maakuntauudistus.

Kaikkonen puhuu isosta riskistä soten lykkääntymisessä. Se suurin pelko on, että maakunnat kaatuvat. Vuonna 2021 maassa on aivan varmasti hallitus, jossa on eri kokoonpano kuin nykyisessä.

On jälkijättöistä keskustalta pelätä, että markkinavoimat jatkavat valtoimenaan temmeltämistä, jos sote lykkääntyy tai kaatuu. Poliittinen muisti onkin lyhyt hallituksessa.

Keskusta oli valmis avaamaan vielä vuosi sitten myös erikoissairaanhoidon markkinoille. Tuolloin perustuslakivaliokunta tuli väliin.

Kokoomus on menettänyt suurimman osan havittelemastaan valinnanvapaudesta. Sen kannalta hallituskriisi tässä vaiheessa ei olisi ongelma, kuten keskustalle ja sinisille.