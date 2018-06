Lehtikuva/Louisa Gouliamaki

Euroopan epäillään hylänneen perimmäiset arvonsa.

EU-johtajat kokoontuivat 24. kesäkuuta epäviralliseen työtapaamiseen keskustelemaan Eurooppaan suuntautuvasta muuttoliikkeestä ja turvapaikkapolitiikasta. Tavoitteena oli pohjustaa torstaina 28. kesäkuuta järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokoontumista, jossa samaisten johtajien on määrä hakea yhteisiä linjoja EU:n maahanmuuttopolitiikkaan.

Välimerellä pelastustyötä tekevät järjestöt ovat hyvin huolissaan EU:n nykyisistä käytännöistä. Järjestöt vaativat EU-johtajia päättämään nopeasti siirtolaisten ja pakolaisten elämän turvaamisesta. Järjestöjen mukaan näyttää siltä, että Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka on ajautunut umpikujaan, eikä edes ihmishenkien menettäminen tunnu huolestuttavan päättäjiä.

Käännytys satamasta on heitteillejättö

Siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita kuljettaneesta Aquarius-laivasta on tullut eurooppalaisen piittaamattomuuden symboli.

Siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita kuljettaneesta Aquarius-laivasta on tullut eurooppalaisen piittaamattomuuden symboli. Välimereltä kesäkuun alkupuolella pelastetut 629 turvapaikanhakijaa juuttuivat limboon Välimerelle, kun sekä Italia että Malta kieltäytyivät päästämästä alusta satamaan. Lopulta Aquarius matkustajineen pääsi rantautumaan Espanjaan.

Aquarius ei ole ainoa torjuttu siirtolaisalus. Saksalaisen kansalaisjärjestö Mission Lifelinen tiedottaja syyttää Italiaa pelastusalus Lifelinen ja sen 234 matkustajan jättämisestä heitteille viime perjantaina. Järjestön tiedottajan Axel Steierin mukaan pelastustoimet eivät riko kansainvälistä lainsäädäntöä.

ILMOITUS

Italian sisäministeri Matteo Salvini puolestaan vaati aluksen miehistön pidättämistä ja sanoo heidän syyllistyneen ”merirosvouteen”.

Järjestöt puolestaan syyttävät Salvinia siitä, että hän on huolestuneempi poliittisesta menestyksestään kuin ihmishengistä.

Ihmisiä ei saa käyttää poliittisina pelinappuloina

– YK:n pakolaisasiainvaltuutetun mukaan viidessä päivässä on hukkunut yli 200 ihmistä. Se on suora seuraus meripelastustoimintaan kohdistetuista toimenpiteistä, toteaa niin ikään saksalaisen Sea-Watch-kansalaisjärjestön tiedottaja The Guardianille.

Hänen mukaansa ihmisten säilyttäminen aluksilla poliittisena mielenilmauksena ei ole hyväksyttävää.

UNHCR:n mukaan tänä vuonna Välimereen on hukkunut jo yli tuhat ihmistä.

– Traagiset kuolemat muistuttavat, että sota ja köyhyys ajavat ihmiset epätoivoiselle matkalle, joka maksaa heille heidän elinikäiset säästönsä, arvokkuutensa ja lopulta henkensä, toteaa YK:n pakolaisasiainvaltuutettu Filippo Grandi.

Grandin mukaan nyt jos koskaan on tartuttava pakolaisuuden juurisyihin ja tarjottava siirtolaisille turvallisia vaihtoehtoja matkan aikana tai sen sijaan. Lisäksi hän painottaa, että merellä hätään joutuneet ihmiset on pelastettava aina ja kaikissa olosuhteissa.

Espanjalaisen Proactiva Open Arms -järjestön perustaja Òscar Camps, jonka oman aluksen italialaisviranomaiset takavarikoivat maaliskuussa, sanoo hukkumisten Välimerellä lisääntyneen viidenneksellä sen jälkeen, kun Salvini päätti käännyttää Aquariuksen.

Campsin mukaan järjestöjen tehtävä on pelastaa ihmisiä, ei ottaa kantaa heidän statuksensa laillisuuteen tai laittomuuteen.

– Ainoat laittomuudet löytyvät herra Salvinin päätöksistä. On olemassa rajoja, joita ei tulisi ylittää. Jos ne ylitetään, seurauksena voi olla vakava diplomaattinen ongelma.

Libyasta lähteneiden ja mereltä pelastettujen siirtolaisten kuljettaminen Espanjaan ei Campsin mielestä ole pidemmän päälle toimiva idea. Matka keskiseltä Välimereltä Espanjaan kestää päiviä. Pelastusalusten pitäisi kuitenkin päästä nopeasti lähimpään satamaan etenkin silloin, kun mukana on lääkinnällistä apua tarvitsevia ihmisiä.

Tavoitteeksi ihmishenkien suojelu

Aquariusta pelastustoiminnassaan käyttävä SOS Méditerranée -järjestö sanoo, että alusten ajamisen pattitilanteeseen Välimerellä pitäisi herättää torstaina kokoontuvat EU-johtajat. Päättäjien tulisi ymmärtää, että mereltä pelastetut ihmiset täytyy tuoda turvallisesti maihin ja että heidän tarpeisiinsa – myös lääketieteellistä hoitoa vaativiin – on vastattava. Heille on myös tarjottava mahdollisuus hakea turvapaikkaa kuten kansallisiin ja kansainvälisiin säännöksiin on kirjattu.

Järjestö vaatii Euroopan unionia suojelemaan siirtolaisia kaikenlaiselta hyväksikäytöltä. Kun EU-johtajat etsivät uusia keinoja unionin maahanmuuttopolitiikkaan, heidän tulisi järjestön mielestä ottaa ensisijaiseksi tavoitteekseen ihmishenkien säilyttäminen ja suojelu.

SOS Méditerranéen kanssa yhteistyötä tekevän Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) mukaan Aquarius-case osoittaa, että Euroopan siirtolais- ja turvapaikkapolitiikka on epäonnistunut ja EU on menettänyt humaaniutensa. Vastalauseena Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikalle MSF ilmoitti 17. kesäkuuta, ettei se enää ota vastaan avustuksia EU:lta.

Kansainvälisen Punaisen ristin ja Punaisen puolikuun pääsihteeri Elahdj As Sy totesi jo viime viikolla, että Aquariuksen kohtalo osoittaa Euroopan hylänneen perimmäiset arvonsa.