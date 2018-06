Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kaksi vuotta voimassa ollut kesälomarahojen leikkuri oli hallitukselta ideologinen veto.

Kunta-alan työntekijöiden lomarahojen leikkaaminen on puhuttanut pitkin kevättä ja kesää. Eduskuntavaalien lähestyessä kokoomuksellekin on tullut hätä. Se on laskettanut eduskunnan tietopalvelulla, miten verohelpotukset paikkaavat lomarahojen leikkaamisen.

Ja paikkaavathan ne osan, mutta vain osan. Lomarahaleikkuri vie kuntien ja valtion työntekijöiltä kolmena vuonna: vielä ensi vuonna se vie noin kolmanneksen lomarahoista.

Miinukselle jäävät yli 15 vuotta työssä olleet alle 2 000 euroa ja yli 3 500 euroa tienaavat kuntien ja valtion työntekijät. Kaikilla muilla jää palkka verohelpotusten kanssa plussan puolelle. Kaikkein pisimpään töissä olleita leikkuri rankaisee muita enemmän.

Moni lapsiperheen lomamatka saattaa jäädä tekemättä tai lykkääntyä, kunnes lomarahat palaavat.

Yksityisten yritysten työntekijät saivat suuremmat verohelpotukset



Kokoomuksen ja muun hallituksen matematiikka on perin kummallista: Kaikille suunnatut verohelpotukset ovat olleetkin julkiselle puolelle kompensaatiota lomarahaleikkauksista.

Ne palkansaajat, joiden lomapalkkoja ei ole leikattu, saavat sekä olemassa olevat lomapalkkansa että verohelpotukset. Julkisten alojen lomarahojen leikkaus oli hallituksen veto omaan kaatuneeseen esitykseensä, ettei lomia pystytty leikkaamaan.

Ostovoimasta ja leikkausten kompensaatiosta käydyssä keskustelussa unohtuu, että alun perinkin lomarahojen leikkaus oli ideologinen ratkaisu. Pääministeriksi pyrkiessään keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) laskeskeli jo ennen viime eduskuntavaaleja, että julkisella sektorilla on liikaa väkeä töissä.

Lomarahojen leikkaus kohdistuu naisiin ja lapsiin



Kuntien ja valtion työntekijät saavat myös ensi vuoden alussa kertakorvauksena noin puolet lomarahojen menetyksistä. Tästä huolimatta ostovoima eli käteen jäävä raha jää jälkeen julkisen alan työpaikoilla yksityisiin työpaikkoihin verrattuna.

Jopa Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen on tunnistanut, että julkisen puolen työntekijöiden ostovoima on laskenut ja hintojen nousun vuoksi.

Kunta-alan pienipalkkaisilla rahat menevät ruokaan, asumiseen ja muihin pakollisiin elämiskuluihin. Pienestä palkasta on vaikea säästää tai kasvattaa käyttötilin velkasaldoa lomien vuoksi. Moni lapsiperheen lomamatka saattaa jäädä tekemättä tai lykkääntyä, kunnes lomarahat palaavat.

Välillisesti lomarahaleikkaus koskettaakin etenkin lapsiperheitä, yksinhuoltajia ja muita pienipalkkaisia, joille lomarahat ovat olleet kulutusreservissä.