Muinaisuskon päälle rakennettu romaani antaa äänen viikinkiajan naisille ja tekee heistä aktiivisia toimijoita.

Katja Törmäsen Karhun morsian yhdistelee herkullisesti ja saumattomasti historiaa, uskomuksia ja nykytietoa.

Suolakarin Freydis on karhun morsian, näkijä, parantaja ja kylän suojelija. Hänen tehtävänään on suojella kylää ja kyläläisiä loitsuin, jotka tulevat suoraan karhulta ja naida kylän uusi päällikkö.

Karhun morsiamella on näennäisesti yhtä paljon valtaa kuin päällikölläkin, mutta jos vilja ei kasva, sade hakkaa katon rikki tai jokin muu vitsaus kohtaa kylää on syy hänen. Mikäli karhun morsiamen synnytys sattuu vuoden pimeimmille päiville vaatii se ihmisuhria.

Surmankylän Aslaug on myös näkijä. Hän palvoo ja palvelee karhua salaa, sillä Surmankylän julma ja väkivaltainen päällikkö on kieltänyt sen kylässään. Aslaug on alistunut kohtaloonsa naida jonain päivänä kyseinen päällikkö.

Aslaugin elämä muuttuu, kun päällikkö tuo kylään Tuhkaluodon Hjarnarin ja esittelee tämän omana poikanaan. Tuhkaluotolaiset ovat karhunnahkaisia, hurjaluontoisia ja armottomia sotureita, jotka sanovat saavansa tuhovoimansa karhulta itseltään.

Hjarnarista ei karhunnahkaiseksi ole. Hän tietää, että omasta kylästä lähteminen on mahdollista ja alkaa vähitellen istuttamaan ajatusta myös Aslaugin päähän.

Historiaa ja karhunpalvontaa

Karhun morsian käyttää yhtenä pohjarakennelmanaan Suomessakin tuttua karhunpalvontaa, jossa karhuun on suhtauduttu yliluonnollisena olentona ja pyhänä eläimenä. Karhulle on suoritettu uhreja ja siltä on pyydetty niin suojelusta kuin hyvää onneakin. Karhun morsian on tarina vahvoista naisista, mutta myös uskomuksista, jotka voivat sitoa ihmiset paikoilleen ja ylhäältä annettuihin rooleihin.

”Karhun morsian yhdistelee saumattomasti historiaa, uskomuksia ja nykytietoa”

Lopulta Aslaugin ja Freydisin täytyy päättää itse keitä he ovat ja miten haluavat elämäänsä elää. Fiktion ja faktan rajalla taiteilu antaa viikinkiaikaan sijoittuvalle tarinalle ja ennen kaikkea sen naisille mahdollisuuksia toimia totuttujen tapojen vastaisesti ja valita itse omat polkunsa.

Karhun morsian on hyvin kirjoitettu kirja, jossa otteessaan pitävän tarinan lisäksi teksti itsessään pakottaa jatkamaan lukemista.

Törmänen on koulutukseltaan historian opettaja ja se on nähtävissä sekä tekstissä että kertomuksen rakenteessa. Lukiessa on välillä pakko muistutella itseäänkin todellisen historian ja fiktion rajasta.

Karhun morsian on hyvin kirjoitettua ja vahvasisältöistä fantasiaa aikuisille, tällaiselle olisi tilausta fantasiakentällä enemmänkin.

Kirja on voittanut Liken ja Tähtivaeltajan järjestämän spekulatiivisen fiktion kirjoituskilpailun.

Katja Törmänen: Karhun Morsian. 390 sivua. Like 2018.