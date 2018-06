All Over Press/Esko Jämsä

Helsinki on ihanan helppo ja turvallinen lasten kesäkaupunki, vaikka jättäisi Linnanmäen väliin.

Helsinki on ihastuttava kesäkaupunki, säällä kuin säällä. Myös turistit ovat tämän havainneet. Viime vuonna kaupungin matkailu kasvoi Tukholmaa ja Kööpenhaminaa nopeammin.

Turistivirrat näkyvät Kauppahallissa, jossa paikallisasukas voi kuvitella tekevänsä tripin johonkin eksoottiseen maahan.

Eniten matkailijoita tuli viime vuonna Venäjältä. Myös ruotsalaiset, saksalaiset, amerikkalaiset ja kiinalaiset löytävät nyt aikaisempaa useammin Helsinkiin.

Ilo ja merkitykselliset kokemukset irtoavat kohtuuhinnalla, arkisissakin paikoissa.

Vielä muutama vuosi sitten Helsinki oli tyly matkailijalle. Sunnuntai-iltana joutui juoksemaan ydinkeskustassa ruokapaikan perässä. Suuri osa oli kiinni.

Meno on muuttunut. Yöpyminen Helsingissä on arvokasta, kuten muissakin Pohjoismaissa. Ilo ja merkitykselliset kokemukset irtoavat kohtuuhinnalla, arkisissakin paikoissa.

Arkielämyksistä irtoaa paljon

Alle kouluikäisen pojan tai tytön matka pienestä kaupungista tai maalta Helsinkiin koostuu aika arkisista elämyksistä.

Matkustaminen bussilla, metrolla ja junalla ei ole YouTube -videoiden aikana yhtä outoa kuin rautatie Juhani Ahon Rautatie-kirjassa Liisalle ja Matille. Silti metrokin on pieni ihme. Vaeltaminen kaupungissa vailla päämäärääkin, toreilla, rannoilla ja halleissa, on elämys.

Toiselta puolelta Suomea matkustava, alle kouluikäinen tietää haluta Kamppiin. Miksikö? Hän näki paikan YouTubessa. Muutamia sukupolvia aikaisemmin asematunneli oli nähtävyys, ei enää.

Maauimala on suurten elämysten paikka. Kumpulan maauimala on yksi lapsiperheiden suosikeista, tarpeeksi tilava mutta ei massojen paikka. Remontoitunakin uimalassa on vähän mennen maailman fiilis.

Näyttelyiden ja museoiden kaupunki

Helsingin museo- ja näyttelytarjonta on reilusti hyvää, eurooppalaisten kaupunkien tasoa, vaikka Guggenheim ei rantautunutkaan Helsinkiin. Elokuussa avataan kiinnostava uusi taidemuseo, Amos Rex aivan kaupungin ytimessä, johon on syntynyt taidemuseokeskittymä.

Lapsi innostuu enemmän tai vähemmän siitä, mitä hänelle on tarjolla, myös aikuisille suunnatuista näyttelyistä. Helsingin kaupungin museossa saattavat pidemmän korren vetää monipuoliset oleskelutilat kuin kaupungin historia. Lasten kaupunki on museon yksi parhaimmista, aivan pieniinkin lapsiin vetoavista ideoista.

Myös Kansallismuseon vintillä on elämyspaikka lapsille, jossa voi leikkiä kauppaa, rakentaa taloa, ratsastaa (puu)hevosella, jauhaa kivillä ja kutoa mattoa tai pukeutua Ruotsin kuninkaaksi.

Helsingin kaupungin taidemuseossa HAMissa on tänä kesänä graffitteja aina 1980-luvulta lähtien. Näyttely sopii kaiken ikäisille, kuten lähes kaikki näyttelyt eri paikoissa. Kiasmassa on lapsille rakennettu omat reittinsä, ja selkeästi merkitty ikäraja, jos jokin osa töistä ei sovi lapsen silmille.

Merellinen Helsinki

Helsinki on jo vuosien ajan vahvistanut merellisyyttä. Ilman suuriakin investointeja kaupunki on jo vahvasti meren äärellä. Upeita elämyksiä maailman perintöluokan kohteen Suomenlinnan ohella tarjoavat lähisaaret, joihin pääsyä on helpotettu.

Lähiretkellä muutamassa tunnissa voi kiertää Kauppatorilta lähtevillä veneillä Lonnan ja Vallisaaren, ja poiketa Suomenlinnaan. Keskustasta voi tehdä vaativamman lauttamatkan kymmenen kilometrin päässä Vuosaaresta sijaitsevaan Kaunissaareen.

Saarilla on oma maailmansa, niin kaukana, mutta kuitenkin niin lähellä kaupungin hälinästä. Ja mitä parasta: elämyksen voi pakata pariin kolmeen tuntiin.