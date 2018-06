Tässäpä teille muutamia juhannusarvoituksia. Aloitetaan luonnonoikuista, joita ilmastonmuutos tuo meille. Kuivuutta kesti puolitoista kuukautta touko-kesäkuussa. Miten arvelet jo ennätysaikaisin kukkineiden mustikoiden selviytyvän? Saammeko hyvän vai huonon sadon, ja milloin mustikat ovat poimintakypsiä?

Lisätään vaikeuskerrointa. Mikä mahtaakaan olla sote-siirron muutosrajoitin? Oikein vastannut saa tuntea itsensä kunnon sote-osaajaksi, vaikka kaikki sote-osaajatkaan eivät välttämättä tätä vekotinta tunnista.

Kyse on rajoittimesta, jonka valtiovarainministeriön (VM) viekkaat virkamiehet ovat keksineet. Sote-siirron muutosrajoittimella pyritään ehkäisemään kuntia satsaamasta ”liikaa” rahaa sote-palveluihin ennen sote-uudistusta. Käytännössä rajoitin toimii siten, että jos kunta lisää sote-kustannuksiaan vuosina 2018–2019, sen valtionosuus vähenee vuodesta 2020 alkaen ja päinvastoin.

VM:n virkamiehet pistivät siis kunnat piinapenkkiin. Jos kunta haluaa parantaa sote-palvelunsa kilpailukykyisiksi yksityismarkkinoiden kanssa, sitä rangaistaan leikkaamalla muista valtionavuista myöhempinä vuosina. Onpa varsinainen kikkakolmonen.

Tämä on aiheuttanut sen, että kuntien virkamiehet esittävät nyt budjettivalmistelussa mieluummin leikkauksia kuin lisäpanostuksia. Onkohan tämä perustuslain mukaista?

Arvoitus kolme. Mikä maa maailmassa on nopeimmin onnistunut vähentämään pitkäaikaisasunnottomuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana? Kyllä, se on Suomi, joka saa tästä teosta sata pistettä. Onnistuminen on nyt maailmanlaajuisen ihmettelyn kohteena.

Pohjana onnistumiselle on tietysti se, että Suomessa on hyvinvointivaltion aikaan ollut lähtökohtaisesti vähemmän asunnottomuutta kuin useimmissa maissa. Saavutusta joudutti kuitenkin selkeä tahtotila ja päätös, joka tehtiin vuonna 2007 sekä kootun verkoston tekemisen työnjako ja rahoitus.

Lopuksi arvuutellaan, millainen sää on juhannuksena ja vasemmistoristeilyn aikaan elokuussa. Tässä kohtaa voivat mateenkudusta, pilvenreunoista tai sammakonloikista ennustajat tuoda jalot ennusteensa keskusteluosioon. Oma ennustukseni nojaa perinteisiin, joten juhannuksena lienee sateinen sää, mikä todennäköisesti vähentäisi hukkumiskuolemia. Sen sijaan vasemmistoristeilyllä on perinteisesti tyyni sää, parhaat bileet ja iloinen tunnelma.